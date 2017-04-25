С 26 апреля по 13 июня в Москве выставят на электронные торги 20 помещений под открытие столовых и кафе на основных территориях и конечных станциях филиалов Мосгортранса. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Победители торгов смогут арендовать помещения в течение пяти лет. Ранее в них также располагались точки общепита.

Все объекты находятся около станций метро и крупных транспортных узлов. Девять лотов располагаются в СВАО, пять — в ЮАО, по два — в Северном и Западном округах и по одному лоту — в ЮВАО и ЮЗАО.

Площадь объектов колеблется от 40 до 750 квадратных метров. Почти все они находятся в отдельно стоящих торговых зданиях. Минимальная стартовая цена годовой аренды начинается от 255,3 тысячи рублей. Стартовая аренда самого дорогого, но и самого крупного объекта составляет 6,2 миллиона рублей.

Адреса помещений опубликованы на официальном сайте столичного департамента по конкурентной политике, а подробная документация по объектам представлена на инвестиционном портале Москвы.