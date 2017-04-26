Во вторник, 25 апреля, правоохранительные органы провели выемку документов в московском Айви банке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на близкие к компании источники.

По словам одного из собеседников агентства, следственные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка — компанией «Оргмонтажпроект».

В конце 2016 года Центробанк выдал Айви банку предписание о необходимости доформировать резервы, так как его капитал опустился ниже порогового значения. К февралю банку удалось исправить нарушения. Сейчас он занимает 499-е место в банковской системе России.

Среди акционеров Айви банка значатся советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, бывший президент Объединенной судостроительной корпорации и совладелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко и замгендиректора по общественно-политическому вещанию Первого канала Олег Вольнов.