Как проходит фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2016
В столичном центре «Крокус Экспо» с 29 сентября по 2 октября проходит выставка интерактивных развлечений «Игромир», отдельной частью которой является фестиваль поклонников поп-культуры Comic Con Russia. The Village собрал снимки посетителей мероприятия из социальных сетей.
Сами организаторы выставки обещали, что посетителей ждут премьеры фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, а также комиксы, аниме и манга. Кроме того, на «Игромире» запланированы встречи с известными представителями игровой индустрии, выставочный косплей и различные конкурсы и акции.
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