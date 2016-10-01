В столичном центре «Крокус Экспо» с 29 сентября по 2 октября проходит выставка интерактивных развлечений «Игромир», отдельной частью которой является фестиваль поклонников поп-культуры Comic Con Russia. The Village собрал снимки посетителей мероприятия из социальных сетей.

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Немного звездных воен #игромир #игромир2016 #комиккон #комикон #comiccon Фото опубликовано Phil Derbenev (@f1l0ne) Окт 1 2016 в 6:37 PDT

Сами организаторы выставки обещали, что посетителей ждут премьеры фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, а также комиксы, аниме и манга. Кроме того, на «Игромире» запланированы встречи с известными представителями игровой индустрии, выставочный косплей и различные конкурсы и акции.

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