На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге представили проект будущего музея современного искусства на месте ГЭС-2 на Болотной площади. Москомархитектура поделилась с The Village информацией о музее и рендерами проекта.

Проект подготовили партнер архитектурного бюро Renzo Piano Building Workshop Антонио Бельведере, главный архитектор Москвы и куратор секции Сергей Кузнецов и директор русского фонда «Виктория — искусство быть современным» Тереза Иароччи Мавика.

Здание электростанции 1904–1907 года сохранят. Центральный неф и другие помещения станут выставочным пространством и создадут систему экспозиционных залов.

Архитекторы в своем проекте сочетают старую отделку и бетон. Также здесь планируют установить пять тысяч квадратных метров солнечных панелей.

На ГЭС-2 появятся библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест для проведения мероприятий. Кроме того, на территории рядом с музеем высадят березовый лес из 600 деревьев.