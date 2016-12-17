В пятницу, 16 декабря, в Москве стартовал новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он продлится до 15 января. В этом году праздничные мероприятия проходят на 42 площадках. Всего в фестивале участвуют 15 стран.

У «Путешествия в Рождество» большая кулинарная программа. Так, в Камергерском переулке организуют дегустации традиционных рождественских угощений из стран Европы, Южной Америки и Африки. Кроме того, здесь можно приготовить и съесть плюшки фрекен Бок, именинный пирог Карлсона с вишней и кремом, малиновое варенье из мультфильма «Ежик в тумане» и бутерброд кота Матроскина.

В рамках фестиваля проведут около восьми тысяч мастер-классов и интерактивных мероприятий для детей. Также в программе — более 30 бесплатных экскурсий по центру города.

The Village собрал в социальных сетях фотографии горожан, которые решили посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» в первый день его работы.

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обложка: Мэрия Москвы