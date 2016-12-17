В пятницу, 16 декабря, в Москве стартовал новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он продлится до 15 января. В этом году праздничные мероприятия проходят на 42 площадках. Всего в фестивале участвуют 15 стран. 

У «Путешествия в Рождество» большая кулинарная программа. Так, в Камергерском переулке организуют дегустации традиционных рождественских угощений из стран Европы, Южной Америки и Африки. Кроме того, здесь можно приготовить и съесть плюшки фрекен Бок, именинный пирог Карлсона с вишней и кремом, малиновое варенье из мультфильма «Ежик в тумане» и бутерброд кота Матроскина.

В рамках фестиваля проведут около восьми тысяч мастер-классов и интерактивных мероприятий для детей. Также в программе — более 30 бесплатных экскурсий по центру города. 

The Village собрал в социальных сетях фотографии горожан, которые решили посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» в первый день его работы. 

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Фото опубликовано Оленька🐾 (@svetneva_olly)

Ну что, кто-нибудь из вас побывал на фестивале?✨ Наконец-то начались московские сезоны, ура💥Почему-то моя душа пока не легла к необычным конструкциям😅Мне больше нравятся домики👻А вообще, жалко людей, которые в такой мороз пытаются что-то продать😔 Чисто случайно, когда я была на Пушкинской площади, попала на интервью Собянина, день удался😂. . Если будете искать пряники, то обязательно смотрите в нескольких местах, а то я сегодня в двух домиках видела одинаковые пряники, но в одном пряник стоил 70 рублей, а в другом - 150😈 Одни из самых вкусных ларечков - Hershey's на Камергерском переулке, напротив него ещё есть потрясающая нуга с различными вкусами💕, сладости и деликатесы из Латвии на Пушкинской площади❤️ (Там очень вкусные конфеты, дешёвые пряники и натуральный мармелад👌🏻Удалось попасть на дегустацию сыров🧀, которые нельзя купить, за это отдельное спасибо👍🏻). . В целом, красиво, атмосферно, дико холодно🎄Санта ждёт всех на Пушкинской площади, он классный🎅🏻Немножко покидала фото в stories, когда телефон отмерз☃️ Кстати, с кем мы увидимся завтра на инстамите?🤔Вы же идёте?🌪

Фото опубликовано Заметки о Москве 📝 Интересно 👻 (@lenkakvasova)

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Фото опубликовано Yulliard (@yulliard)

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Фото опубликовано Daria ♡ (@da.da.danya)

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Фото опубликовано Yuliy Gromova (@yuliy_gromova)

обложка: Мэрия Москвы