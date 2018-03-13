Фонд искусств имени скульптора Степана Эрьзи объявил победителя архитектурного конкурса по созданию проекта перестройки водонапорной башни в Щербинке в культурный центр Erzia. Им стало московское бюро IND Architects, известное в основном по офисным интерьерам и участием в архитектурных конкурсах. За победу в конкурсе архитекторы получили премию в размере 100 тысяч рублей и договор на сотрудничество с фондом Эрьзи. Когда проект будет реализован, пока неизвестно. The Village публикует проект здания в Щербинке с комментариями авторов.

Конкурс на перестройку башни был объявлен осенью 2017 года. Заказчиком и организатором конкурса выступил Международный фонд искусств имени Степана Эрьзи, арендующий здание башни. Фонд, базирующийся в Щербинке, занимается поиском, исследованием, сохранением и популяризацией наследия скульптора Степана Дмитриевича Нефедова-Эрьзи. Согласно техзаданию, на первом этаже здания должен разместиться центр культурной жизни Erzia с собственной постоянной экспозицией, на втором — зал для временных экспозиций. На третьем и четвертом этажах расположат центр ремесел, где будут проводиться мастер-классы по живописи, скульптуре и лепке. На пятом этаже разместится деловой центр с конференц-залом и офисными помещениями, на седьмом и восьмом — коворкинги, библиотека и антикафе.

В проекте IND Architects к башне пристроены вынесенный наружу лифт и дополнительный ярус, который облицован матовым стеклом. «Метафорически этот небольшой объем отражает новое направление башни, напоминая маяк, который является ориентиром в искусстве и культурной жизни Щербинки», — утверждают авторы проекта.

Авторы проекта предполагают, что для просмотра постоянной экспозиции посетители будут подниматься наверх на лифте, а затем спускаться по винтовой лестнице, ярус за ярусом знакомясь с экспозицией.

Башня в проекте IND Architects шестиэтажная, необходимые по заданию два этажа размещены в парящей пристройке. Она также облицована матовым стеклом, который не только цитирует надстроенный ярус башни, но и позволяет с улицы видеть силуэты и движение: «это заинтересовывает прохожих и притягивает новых посетителей» — так здание входит в диалог со средой.

Амир Идиатулин генеральный директор архитектурной студии IND Architects Площадь комплекса будет расширена, что необходимо для реализации новых функций строения, однако это расширение сделано максимально деликатно по отношению к башне. Парящий объем сохраняет пропорции башни, открывает взгляду ее основание. Это пространство трансформируется под различные задачи — например, здесь можно проводить лекции и семинары, конференции и презентации, мастер-классы, заниматься рисунком, танцами. Также здесь может быть расположен коворкинг, небольшой кинотеатр.

Фонд Эрьзи обозначает цель конкурса как «повышение интереса к проблеме водонапорных сооружений, установленных в черте городов и оживленных местах». Когда проект будет реализован и будет ли это сделано вообще, в фонде не сообщают. В условиях конкурса даже отмечалось, что фонд может отказаться от результатов конкурса, если администрация Щербинки не захочет реализовывать проект.

Фотографии: IND Architects