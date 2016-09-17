Гид The Village10 лучших материалов о политике
Все самое важное о выборах, как устроена работа депутата и политтехнолога, что подростки думают о Путине
18 сентября 2016 года стране предстоит проголосовать за новый состав Государственной думы, который станет седьмым по счету. Особенность нынешнего голосования в том, что впервые с 2003 года оно пройдет по смешанной избирательной системе: на ближайшие пять лет 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а еще 225 — по одномандатным округам. В ожидании выборов мы вспомнили лучшие материалы The Village о российской политике и обществе.
Все самое важное о выборах в Госдуму
Как власти дискриминируют горожан на выборах
Как работает пропаганда в России
Почему Россия противостоит Западу
Что происходит с российской армией
Как устроена работа политтехнолога
Почему подростки консервативнее родителей
Что подростки думают о Путине и России
Как живут российские политэмигранты в Европе
Как устроена работа депутата Госдумы
обложка: Илья Питалев/ТАСС
иллюстрация: Настя Григорьева
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