18 сентября 2016 года стране предстоит проголосовать за новый состав Государственной думы, который станет седьмым по счету. Особенность нынешнего голосования в том, что впервые с 2003 года оно пройдет по смешанной избирательной системе: на ближайшие пять лет 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а еще 225 — по одномандатным округам. В ожидании выборов мы вспомнили лучшие материалы The Village о российской политике и обществе.

обложка: Илья Питалев/ТАСС

иллюстрация: Настя Григорьева