На «Электрозаводе» в свое время сложилось очень интересное сообщество художников, архитекторов и скульпторов — три галереи, мастерские Сергея Браткова и Александра Жиляева, многое другое. Этот кластер просуществовал около четырех лет и стал постепенно приходить в упадок после закрытия галереи «Электрозавод».

На «Электрозаводе» царит эдакая атмосфера готического замка — это очень романтичная постройка, по сравнению с которой НИИДАР куда более эклектичный и просторный. Во дворах завода много зелени, и вообще все выглядит будто бы по-мещански, но это даже хорошо. Лично я в этом месте чувствую себя более расслабленно, в том числе потому, что нет жесткой системы охраны и видеонаблюдения. Можно свободно творить, и никто не будет за тобой постоянно наблюдать, как-то прессовать. Так что после «Электрозавода» возникает ощущение, будто ты переехал из города в частный дом, где можешь независимо и спокойно заниматься своими делами.

В НИИДАР начинают постепенно стекаться художники с «Электрозавода» и других мест, потому что здесь очень дешевая арендная ставка и выгодное расположение — близко к метро, что особенно удобно зимой. Рядом проходит Третье транспортное кольцо, до «Ашана» и «Леруа Мерлен» ехать недалеко — в общем, есть все, что нужно для работы.

После сложного переезда с очень тяжелым оборудованием для скульптуры и учебной литературой я надеюсь остаться в НИИДАР хотя бы года на три. В отделе аренды нас успокоили и сказали, что в ближайшие три-четыре года пространство будет существовать в нынешнем режиме, так что есть надежда на то, что все будет так, как я задумала.

Я знаю многих из тех, кто арендует здесь площадки, — «Дар труда», несколько небольших мастерских, где производят мебель, блокноты, обувь и украшения, галерею «Электрозавод», художников Лену Артеменко, Сергея Браткова, Настю Кузьмину. Еще есть парень, который занимается гравюрой, живописью и делает скейты, также работает гитарная мастерская. Естественно, здесь быстро образовался свой микроклимат. Кругом снуют доставщики пиццы и пирогов — на «Электрозаводе» такого не было, потому что туда достаточно трудно попасть посторонним.

В НИИДАР проходят и вечеринки, но это явно не клубный формат. Как правило, небольшие камерные тусовки устраивают владельцы мастерских.

НИИДАР и «Электрозавод» очень отличаются от других московских кластеров, потому что это закрытые сообщества с пропускной системой и очень нишевыми конторами. Здесь расположены мастерские лазерной гравировки, пильные и рекламные мастерские, работают проекты, занимающиеся сваркой и металлоремонтом. В общем, есть все, что может понадобиться современному художнику, это места творческого, а не коммерческого притяжения.