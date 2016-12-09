Гид The VillageГид по заводу НИИДАР
Главное о новом месте творческого притяжения на руинах советской индустриализации
НИИДАР на Преображенке — один из старейших заводов в истории России, который занимался производством сложных радиотехнических систем и военной техники еще до начала Второй мировой войны. Предприятие активно развивалось в советское время, оно продолжает выпускать радиооборудование и сейчас, но уже на другой территории (в 2014 году производство переехало в Зеленоград). Что же касается бывших заводских помещений, то, как это часто бывает с индустриальными постройками периода СССР, НИИДАР стал постепенно пустеть, а освободившиеся помещения стали активно сдавать в аренду.
В последнее время на территории завода стало открываться все больше спортивных секций и коммерческих проектов. Более того, НИИДАР облюбовали художники и галеристы. Так территория завода, расположенного в районе Преображенки, постепенно фактически стала новым «Электрозаводом». В последнем стабильно растет арендная ставка и ужесточаются условия для владельцев мастерских. Дошло до того, что одна из крупных московских галерей, «Электрозавод», переехала из одноименного кластера в НИИДАР.
The Village решил узнать, кто обитает в месте былого величия советской интеллектуальной промышленности, чем НИИДАР отличается от других московских кластеров и стал ли завод точкой коммерческого притяжения.
Фотографии: Евгения Жуланова,
Екатерина Балабан
Мастерская «Дар труда»
У нас — самая первая общественная мастерская в России. Мы специализируемся на столярных работах и существуем уже больше четырех лет. К нам можно прийти, арендовать рабочее место на нужное время, поработать руками и изготовить необходимый предмет.
У нас большие цеха площадью около 600 квадратных метров. Когда-то мы снимали помещение в районе Чистых прудов и назывались «Двор сотрудней». Там у нас был маленький подвальчик, а в НИИДАР — огромное помещение и отличные возможности для роста.
НИИДАР — классное пространство. Близко к метро, парк «Сокольники» рядом, а сам кластер расположен за пределами Третьего транспортного кольца, так что можно без проблем приехать на габаритной машине, если нужно привезти что-то крупное. Но есть у НИИДАР и один существенный минус — известно, что в обозримом будущем его закроют, чтобы построить здесь жилой квартал. Причем говорят, что это может произойти уже в течение года.
Здесь много всего: площадка для игры в теннис, спортивный зал, мастерские художников, столярные мастерские. Также на заводе часто устраивают вечеринки, но я не принимал в них участия. Еще есть достаточно интересный проект «Свалка» — это такая барахолка.
НИИДАР круче всех остальных московских творческих кластеров, которые, на мой взгляд, очень хипстерские, дорогие и скучные. А наш завод более андерграундный и простой, в нем нет ничего лишнего и царит рабочая атмосфера. В отличие от «Артплея», например, здесь сохранился дух старых заводских помещений, в которых очень умные люди создавали сложные электронные системы. А еще эта территория очень интересна с архитектурной точки зрения: можно увидеть красивейшие дома советского периода.
«Свалка»
«Свалка» включает в себя целых два проекта. Первый так и называется — это сервис по вывозу и реализации ненужных вещей. На «Свалку» привозят вещи со всей Москвы, а мы их сортируем, обрабатываем и распределяем. По средам и субботам устраиваем самую большую крытую барахолку столицы, где можно найти буквально все что угодно. Также в НИИДАР расположены пункт выдачи нашего интернет-магазина и точка, куда приезжают оптовые покупатели, как правило, это секонд-хенды.
Второй наш проект называется «Расфигачечная дебошь». Это веселый аттракцион, наполненный всеми теми неликвидными вещами, которые нельзя починить, продать или реализовать другим образом. Мы помещаем их в две специальные комнаты, а каждый желающий может выпустить пар и разнести все в клочья.
Раньше «Свалка» располагалась на территории завода «Москвич» в районе станции «Волгоградский проспект». Переехать пришлось по нескольким причинам. Во-первых, от метро туда нужно было идти минут десять, что особенно критично в плохую погоду, а НИИДАР находится в двух минутах от подземки. Кроме того, с администрацией НИИДАР у нас нет тех проблем, которые возникали с руководством «Москвича»: там в день барахолки нам могли без предупреждения отключить электричество. А еще наше помещение в НИИДАР мы сумели утеплить к зиме, тогда как на прошлом месте нам приходилось все время пользоваться переносными обогревателями.
Но, несмотря на все плюсы этой территории, мы все равно думаем перевезти «Свалку» в другое место. Проект растет, и гостям необходимы более благоприятные условия. Хотим найти место поближе к центру и без пропускного режима, потому что с этим иногда бывают проблемы.
Думаю, НИИДАР сложно назвать полноценным творческим кластером, потому что он очень разрозненный. Здесь полно разноплановых организаций и компаний, которые сложно привести к единой концепции. А для того, чтобы место стало культовым, надо создать конкретные условия — предоставить площадки кафе, выбрать формат организаций, которые будут здесь базироваться. Но местная администрация этим не занимается.
Рядом с нами работает игра-квест, которая по ночам пугает всю округу тревожными звуками сирены. Есть школа танцев, репетиционная база, тренировочный клуб реконструкторов и еще некоторые интересные проекты. Ребята с репетиционной базы иногда выступают на наших мероприятиях, некоторые затариваются на наших барахолках, но не могу сказать, что у нас какое-то плотное взаимодействие.
В НИИДАР порой проходят вечеринки, а мы как раз являемся главными патимейкерами. Мы организовываем тематические события сами, а также предоставляем площадку для всех, кому это интересно. У нас праздновала свой день рождения DJ Mashera, проходил фестиваль «Д.Н.О.» и несколько наших собственных вечеринок. Но мы не собираемся останавливаться на этом и планируем несколько тусовок на декабрь и январь. Мы открыты для любых предложений, у нас очень приятные условия, но есть очень четкий ценз — мы принципиально не делаем мероприятия, которые нам неинтересны или не подходят по идеологическим соображениям.
Теннисный клуб artTT
Мы энтузиасты от мира настольного тенниса. У нас любительский клуб с профессиональным подходом, играть в нем могут как дети, так и взрослые. Никаких ограничений по возрасту нет: это очень доступный вид спорта.
У нас масштабный проект, если сравнивать его с другими теннисными клубами в Москве, то у нас 16 столов, а это довольно много. В НИИДАР мы открылись чуть больше года назад, и нам очень нравится это пространство, потому что оно находится близко к метро, да и на машине просто доехать. Про работу завода НИИДАР здесь постоянно травят байки. Например, я слышал, что в военное время на этой территории изготавливали оружие.
Нам говорили, что документы о застройке НИИДАР уже подписаны, но никаких конкретных требований по этому поводу администрация предприятия нам пока не выдвигала. Ну, если попросят, то съедем, куда деваться. Хотя здесь функционирует много интересных проектов — начиная от «Свалки» и заканчивая боксерским клубом. Будет жалко, если такое пространство зачистят под новый торговый центр.
Екатерина Коваленко, мастерская
В НИИДАР я снимаю мастерскую вместе с друзьями. Один из них реставрирует книги, другой — художник и ювелир. Сама я занимаюсь скульптурой и инсталляциями, еще преподаю основы академического рисунка и скульптуры — готовлю абитуриентов к поступлению в вузы. Мое творчество относится к современному искусству. Помимо этого, я занимаюсь проектами с фотографом Верой Баркаловой. У нас было несколько выставок в духе тотальных инсталляций. Последняя крупная выставка проходила в «Варочном цехе» в Мытищах.
Также вместе с Верой мы организовываем Super Sexy Second. Это маркет, на котором все желающие могут отдать даром или продать — не больше чем за 100 рублей — свои вещи. К нам приходят творческие люди и покупают хорошую качественную одежду за минимальные деньги. Наш посыл таков: мы живем в эпоху перепроизводства, и порой люди хранят тонны одежды, потому что им жалко ее выкинуть. Мы же за экологию, разумный подход к расходованию ресурсов и веганскую этику.
Мы устраиваем Super Sexy Second раз в три месяца, и в последний раз маркет прошел на территории ЦТИ «Фабрика». Но сейчас, к сожалению, уже холодно, поэтому открытые площадки нам не подходят. На наши маркеты часто приходят музыканты, и вместе с ними мы устраиваем спонтанные или запланированные концерты.
В НИИДАР мы переехали с «Электрозавода», где снимали помещение почти четыре года. Это был вынужденный шаг, потому что условия на «Электрозаводе» становились все жестче, и в итоге арендаторов перестали пускать ночью в те помещения, за которые они платили деньги, требовали за это дополнительную плату. Это не очень хорошая ситуация для творческих людей, у которых бывают срочные заказы, требующие почти круглосуточной работы. Кроме того, зачастую отличная идея приходит посреди ночи, и неплохо бы сразу начать ее реализовывать. Еще на «Электрозаводе» повысили арендную плату, так что почти все мастерские перекочевали в другие места. По большому счету, остались только рекламные мастерские с дневной занятостью.
На «Электрозаводе» в свое время сложилось очень интересное сообщество художников, архитекторов и скульпторов — три галереи, мастерские Сергея Браткова и Александра Жиляева, многое другое. Этот кластер просуществовал около четырех лет и стал постепенно приходить в упадок после закрытия галереи «Электрозавод».
На «Электрозаводе» царит эдакая атмосфера готического замка — это очень романтичная постройка, по сравнению с которой НИИДАР куда более эклектичный и просторный. Во дворах завода много зелени, и вообще все выглядит будто бы по-мещански, но это даже хорошо. Лично я в этом месте чувствую себя более расслабленно, в том числе потому, что нет жесткой системы охраны и видеонаблюдения. Можно свободно творить, и никто не будет за тобой постоянно наблюдать, как-то прессовать. Так что после «Электрозавода» возникает ощущение, будто ты переехал из города в частный дом, где можешь независимо и спокойно заниматься своими делами.
В НИИДАР начинают постепенно стекаться художники с «Электрозавода» и других мест, потому что здесь очень дешевая арендная ставка и выгодное расположение — близко к метро, что особенно удобно зимой. Рядом проходит Третье транспортное кольцо, до «Ашана» и «Леруа Мерлен» ехать недалеко — в общем, есть все, что нужно для работы.
После сложного переезда с очень тяжелым оборудованием для скульптуры и учебной литературой я надеюсь остаться в НИИДАР хотя бы года на три. В отделе аренды нас успокоили и сказали, что в ближайшие три-четыре года пространство будет существовать в нынешнем режиме, так что есть надежда на то, что все будет так, как я задумала.
Я знаю многих из тех, кто арендует здесь площадки, — «Дар труда», несколько небольших мастерских, где производят мебель, блокноты, обувь и украшения, галерею «Электрозавод», художников Лену Артеменко, Сергея Браткова, Настю Кузьмину. Еще есть парень, который занимается гравюрой, живописью и делает скейты, также работает гитарная мастерская. Естественно, здесь быстро образовался свой микроклимат. Кругом снуют доставщики пиццы и пирогов — на «Электрозаводе» такого не было, потому что туда достаточно трудно попасть посторонним.
В НИИДАР проходят и вечеринки, но это явно не клубный формат. Как правило, небольшие камерные тусовки устраивают владельцы мастерских.
НИИДАР и «Электрозавод» очень отличаются от других московских кластеров, потому что это закрытые сообщества с пропускной системой и очень нишевыми конторами. Здесь расположены мастерские лазерной гравировки, пильные и рекламные мастерские, работают проекты, занимающиеся сваркой и металлоремонтом. В общем, есть все, что может понадобиться современному художнику, это места творческого, а не коммерческого притяжения.
Мастерская Лены Артеменко
До НИИДАР я больше полутора лет снимала на «Электрозаводе» мастерскую вместе с друзьями из Школы Родченко. Потом я осталась без мастерской и хранила свои объекты, инсталляции, инструменты и материалы на складах, съемных квартирах и у знакомых.
Помыкавшись так примерно год, я въехала в освободившийся угол в небольшой мастерской в 16-м корпусе НИИДАР. Честно говоря, это стало для меня большой удачей, так как я впервые въезжала в мастерскую, которую не надо было ремонтировать с нуля — вывозить хлам тачками, красить стены, распиливать трубы, отбивать кафель и мыть шестиметровые окна. Все это, например, нам с ребятами пришлось проделать на «Электрозаводе» дважды в связи с переездами. При этом аренда в НИИДАР в целом стоит ниже.
Площадь нашей мастерской составляет примерно 44 квадратных метра. Мы занимаем ее впятером, мы — это живописцы, видеохудожники, скульпторы. Нам очень повезло с корпусом, потому что именно здесь находится знаменитая крыша с трубами, где в теплое время года так здорово лежать на раскладушке, пить пиво и таращиться в небо. В НИИДАР расположена куча производственных площадок, а также все больше друзей и знакомых начинают снимать мастерские по соседству.
Пока что местная пропускная система по сравнению с той, что была на «Электрозаводе», достаточно толерантна — это очевидный плюс. Но арендодателям НИИДАР, в принципе, наплевать на состояние труб, канализации, вентиляции, сантехники и лифтов, поэтому зачастую, если что-то ломается, приходится либо терпеть, либо менять за свой счет, либо вообще переезжать в другое место. Мы столкнулись с тем, что месяц назад этажом выше помещение арендовало производство, которое круглосуточно сверлит нам потолок, да так, что вибрируют железные опоры. Понятно, что никто никому не может запретить работать нон-стоп, как и обязать сделать звукоизоляцию, поэтому сейчас мы думаем, как эту проблему решить — беруши, переезд или звукоизоляция за свой счет.
В последнее время я мало хожу в гости и на вечеринки. В основном запираюсь в мастерской с отключенным телефоном и просто работаю. Но сам факт того, что по соседству обитает куча твоих товарищей — ребята из галереи «Электрозавод», друзья из Школы Родченко, художники Виктор Алимпиев и Сергей Братков, к которым всегда можно зайти, чтобы получить совет или выпить, — уже сделало НИИДАР местом силы с достаточно интимной дружеской атмосферой.
«Электрозавод»
Наша галерея — это площадка для разнообразной деятельности в области современного искусства. Раньше мы находились на территории «Электрозавода», но пришлось переехать: в какой-то момент мы потеряли общий язык с руководством. И все же это были отличные четыре года работы.
Мы искали новую площадку, и наш выбор пал на НИИДАР, потому что здесь низкая арендная ставка. Никаких нареканий к местному руководству у нас нет, и мы хотим пробыть здесь максимально долго.
Думаю, НИИДАР сложно сравнивать с существующими московскими кластерами, потому что он вмещает в себя совершенно разных людей и проекты, часть из которых организуют художники. Многие из наших друзей снимают здесь мастерские, и все они наши любимчики. Еще в НИИДАР раз в неделю или две проходят вечеринки, но это скорее формат дружеских посиделок.
Мастерская Виктора Алимпиева
Я снимаю мастерскую в НИИДАР где-то полгода — занимаюсь живописью и монтирую видео. Переехал сюда из НИКФИ, потому что здесь больше места. Не могу сказать, что снимать помещение в НИИДАР дешево. Но он находится очень близко к метро, что здорово. А вот пешком от центра сюда не дойдешь, от «Винзавода» идти часа два — я пробовал. То есть НИИДАР — никакой не рай, просто обычная площадка, которую сдают в аренду.
В мастерской немного подтекает крыша, но пока меня это не беспокоит. Ведь в НИИДАР нет запретов, которые действовали и действуют в других кластерах. Например, в предыдущем месте был запрет на ночную работу. Правда, никто его не соблюдал, но все равно комендантский час — это неудобно. Еще в НИИДАР можно спокойно устраивать вечеринки с кучей гостей. И не нужно переживать из-за звона бутылок в пакете на проходной, когда идешь на день рождения. В общем, никто не следит за моральным обликом арендаторов. Я вот знаю, что на «Электрозаводе» устраивали по этому поводу обходы, а здесь всем по барабану — платишь деньги и порти свое здоровье, как тебе угодно.
В НИИДАР все время поднимается арендная плата, и уже сейчас она никакая не льготная. Если найдется помещение дешевле, можно будет переехать, но точно не в ближайшее время. Для меня НИИДАР — не какой-то особенный творческий кластер, а просто место, где можно снять помещение как квартиру. Другие ребята нашли себе более дешевые помещения в складчину и, думаю, чувствуют себя лучше. Я пока мало где был, но здесь нет ощущения как в доме Союза художников, где постоянно кого-то встречаешь — в НИИДАР все достаточно разбросано.
Одним словом, я не вижу в НИИДАР ничего особенного, обычные руины советского НИИ, где я не за дешево снимаю себе мастерскую. Какой-то душевной или художественной привязанности к этому месту у меня нет. Обыкновенная совдеповская собственность, которую сдают в аренду перед тем, как построить здесь город-сад.
фотографии: 1, 2, 5-21, 23-25, 29-38, 43-50 – Евгения Жуланова; обложка, 3, 4, 22, 26-28, 39-42 – Екатерина Балабан
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