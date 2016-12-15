14 декабря не стало Евгения Юфита, петербургского художника и кинорежиссера, основателя некрореализма — наверное, самого жуткого и самобытного направления в российском искусстве за последние тридцать лет.

Евгений Юфит начал работать в начале 80-х. Он собрал вокруг себя группу, которая перешла от публичных имитаций хаотичного и бессмысленного насилия к работе с фотографией, кино и станковой живописью. В качестве режиссера он прошел путь от стихийных шутовских короткометражек со стремящимися к смерти героями советского фольклора к полнометражным абстрактным полотнам. На данный момент работы Юфита хранятся во многих музеях мира — Русском музее, Нью-Йоркском музее современного искусства, Нидерландском киномузее, Московском музее современного искусства.

The Village сделал путеводитель по биографии и работам Юфита.