Новый год — это не только нарядная елка, подарки, тазик оливье, мандарины и фейерверки, но и традиционное обращение президента к народу. В преддверии, возможно, последнего поздравления Владимира Путина на текущем посту, The Village рассказал о появлении традиции новогодних поздравлений от первых лиц государства и проанализировал, как менялись речи нынешнего главы государства из года в год.

Как появилась традиция новогодних обращений первых лиц страны?

Первые радио- и телепоздравления

Впервые с новогодним поздравлением к советскому народу в 1941 году обратился председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Его обращение с краткими итогами войны было передано по радио.

После смерти Калинина практика поздравлять жителей страны с наступающим праздником прервалась вплоть до 1953 года. С 1956 года новогодние обращения стали безличными и исходили от лица ЦК КПСС, Верховного совета и Совета Министров СССР, так как новый руководитель партии Никита Хрущев вел активную «борьбу с культом личности» главы государства.

Леонид Брежнев был первым, кто в 1970 году поздравил страну не только по радио, но и с экранов телевизоров. В конце десятилетия из-за болезни Брежнева личные обращения первого лица государства к народу заменили на поздравления, которые зачитывал диктор центрального телевидения Игорь Кириллов.

Эксперименты

Традицию личных поздравлений от первого лица государства возобновил Михаил Горбачев. В отличие от Брежнева, он делал это не из телестудии в «Останкино», а из кремлевского кабинета. Дружественная политика по отношению к США проявилась и здесь: советский лидер поздравил с наступающим 1986 годом американских граждан, а президент США Рональд Рейган — советских.

Полная речь на английском

За день до наступления 1992 года к жителям страны обратился первый президент России Борис Ельцин, который на тот момент еще не успел полностью вступить в полномочия. Поэтому в новогоднюю ночь на Первом канале транслировали поздравление сатирика Михаила Задорнова.

Наравне с поздравлениями Бориса Ельцина, который непременно заканчивал речь с бокалом шампанского в руке, некоторые каналы транслировали новогодние обращения известных людей. Так, в конце 1993 года с поздравлением к телезрителям обратился президент объединения «МММ» Сергей Мавроди. Его сообщение было кратким и содержало в себе новость об учреждении службы «МММ-Миграция», цитату Джона Кеннеди, а также пожелание удачи и счастья. С наступлением 1995 года россиян поздравила певица Алла Пугачева. В отличие от предыдущих поздравительных речей, обращение Пугачевой было достаточно пессимистичным, но в то же время очень личным и теплым.

На этом эксперименты с праздничными обращениями к народу не закончились. В новогоднюю ночь 1997 года к поздравлениям президента Ельцина присоединились члены его семьи. В следующем году канал НТВ вместо трансляции обращения главы государства поставил поздравление от его кукольной версии из передачи «Куклы». В 1999 году Ельцин принял решение досрочно покинуть свой пост со словами: «Я устал, я ухожу», а потому к народу обращался не только он, но и его преемник — Владимир Путин.

Поздравительные речи Владимира Путина

Первая новогодняя речь на посту президента

Год: 2000/2001 длительность: 4 минуты 7 секунд Место: Ивановская площадь Московского Кремля

мы 9 наши 9 друзья 2 страна 2 каждый из нас 2 я 1

«В 2000 году Владимир Путин совершил радикальный переход: в отличие от советских лидеров, он обратился к народу не из кабинета, а стоя на улице на фоне Кремля, темного неба и настоящего снега. Этот шаг позволил сделать поздравление президента более бодрым и жизнерадостным, а также продемонстрировать некоторую близость к реальности, неизолированность от внешнего мира», — говорит политолог и доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

По сравнению с самой первой речью Путина в 1999 году, когда он еще не был избранным президентом, данное обращение, по мнению Шульман, выглядит более подготовленным. В речи российский лидер дает пространственную оценку уходящему году: «В стране появились заметные элементы стабильности». Он затрагивает тему бедности населения, но при этом предрекает светлое будущее после совместной работы всех жителей страны. Основным посылом стало обращение к теме семьи, что вполне естественно, ведь Новый год в России позиционируется как семейный праздник.

В речи президента практически отсутствует местоимение «я», вместо которого употребляется «мы» или «каждый из нас». Путин говорит короткими и емкими фразами, делая между ними продолжительные паузы.

По мнению Шульман, новогодние обращения первых лиц государства к народу носят ритуальный характер: «Смысл этого ритуала заключается не в новизне, а в повторяемости, которая дает людям чувство стабильности и безопасности. Человеческому мозгу свойственно воспринимать привычное как безопасное, даже если это объективно не так».

Последняя новогодняя речь второго срока

Год: 2007/2008 длительность: 3 минуты 3 секунды Место: Ивановская площадь Московского Кремля

наше 7 мы 5 народ 4 Россия 4 нас 2 целостность 1

Последнюю поздравительную речь второго срока своего президентства Путин начинает со слов благодарности россиянам за совместную работу, поддержку, доверие и участие в возрождении страны. Подводя итоги восьми лет, глава государства говорит не только о достижениях, например, о восстановлении территориальной целостности страны, но и о том, что сделать не удалось.

«Но я уверен: путь, выбранный народом России, — правильный, и он приведет нас к успеху», — говорит Путин. В конце речи он снова обращается к теме семьи, которая присутствует во всех его новогодних поздравлениях.

Речь 2007 года не сильно отличается от предыдущих: тот же спокойный мягкий тон создает атмосферу интимности. Но изменения заметны в поведении Путина: теперь перед камерой он держится значительно увереннее.

Новогоднее поздравление из Хабаровска

Год: 2013/2014 длительность: 5 минут 27 секунд Место: Хабаровск

мы 13 нам 5 Россия 4 друзья 4 испытания 3 Дальний Восток 2

Новогоднюю ночь с 2013 на 2014 год Путин провел в Хабаровске вместе с семьями, пострадавшими от наводнений. Его поздравительная речь была записана за несколько дней до отъезда. Однако из-за терактов в Волгограде 29 и 30 декабря обращение пришлось перезаписать непосредственно из Хабаровска. Помимо Путина, в кадре присутствуют пострадавшие от стихийного бедствия.

В этот раз президент обращается не только к традиционным темам семьи и светлого будущего, но и говорит о конкретных событиях: наводнении на Дальнем Востоке, террористических атаках в Волгограде, грядущих Олимпийских и Параолимпийских играх. Как отмечает Шульман, события уходящего года минимальным образом отражаются в тексте: «В целом же речь из года в год остается прежней — с обращениями к семейным ценностям, пожеланиями мира, здоровья и счастья».

По сравнению с предыдущими речами, тон Путина стал значительно жестче. То же можно сказать об общей риторике обращения. Кроме того, появилась новая тема, которая впоследствии станет неотъемлемой частью президентских речей — борьба с терроризмом.

Поздравительная речь после присоединения Крыма



Год: 2014/2015 длительность: 3 минуты 9 секунд Место: на фоне центра города и Большого Кремлевского дворца

свои 7 мы 6 друзья 3 каждый 3 Россия 3 история 2 они 1

Место записи обращения президента к народу снова изменилось: из-за реконструкции Спасской башни Путин выступает на фоне исторического центра города. В его речи присутствуют все те же темы: семейные ценности, интересы страны, светлое будущее, которое возможно достичь только совместными усилиями и тяжелым трудом. Лидер страны снова обращается к событиям уходящего года и говорит об исторической важности присоединения Крыма, а также о победе нашей команды на Олимпийских играх, которые проходили в Сочи.

«Если проследить за внешним видом Путина во время новогодних обращений к народу, то можно заметить, что с каждым годом его грудь становится все более открытой. Так, в 2000 году темный галстук едва выглядывает из-под пальто, а в 2014-м он виден уже почти наполовину», — говорит Шульман.

Также политолог отмечает, что гадания по цвету галстуков главы государства бессмысленны по той причине, что ни у кого нет плана на будущее и быть не может: «Про нашу политическую систему точно известно только одно: она не способна к стратегическому планированию. Она работает в реактивном режиме, то есть реагирует только на то, что воспринимает как угрозу или вызов. Так что ни синий, ни красный галстуки Путина не обозначают ничего».

Последняя на данный момент поздравительная речь

Год: 2015/2016 длительность: 3 минуты 13 секунд Место: на фоне Московского Кремля

нам 12 мы 5 наше 4 они 3 терроризм 1 труд 1 военнослужащие 1

По сравнению с первыми новогодними обращениями президента к народу, поздравление в ночь с 2015-го на 2016 год звучит в разы увереннее и жестче. «В течение уже почти 16 лет можно проследить тенденцию снижения интимности в обращениях и появления в них все большего количества элементов государственнической эстетики», — говорит Шульман.

По ее мнению, семья по-прежнему остается основной темой новогодних обращений, однако в них появилось значительно больше упоминаний о наших военных, воинском долге и тех, кто встречает Новый год вдали от семьи по служебной обязанности. В этом же контексте Путин обращается к военному прошлому страны и напоминает о годовщине Великой Отечественной войны, празднование которой прошло в уходящем году.

«Если в 2000 году еще могла прозвучать фраза „наши успехи и наши ошибки“, то потом никаких ошибок уже быть не могло — только наши победы, угрозы, на которые мы отвечаем, и трудности, которые мы преодолеваем. Это говорит о взрослении режима и переходе к стилю ампир, то есть более торжественной государственности», — считает Шульман.

Однако частое упоминание армии, по мнению Шульман, не означает, что народ подготавливают к предстоящей войне. Политолог объясняет это тем, что непрерывно проецировать интимность и гуманизм в течение стольких лет достаточно трудно. Кроме того, «травмы афганской и чеченских войн успели уйти несколько в прошлое. Люди стали меньше бояться слов „армия“ и „война“, перестали ассоциировать их с чем-то, чего надо однозначно пугаться и избегать».

«Также смене риторики способствовали внешнеполитические события, которые большинство россиян воспринимает как картинки в телевизоре. До последнего времени эти картинки вызывали в людях гордость и энтузиазм, но постепенно из-за экономически обоснованного уныния милитаристская внешнеполитическая повестка начала раздражать и пугать многих», — добавляет Шульман.

Каким будет следующее обращение Путина к народу?

«От следующего поздравления Путина разумно было бы ожидать продолжения сложившейся традиции. В этом нет ничего плохого: ритуал обладает успокоительной функцией, которую не стоит недооценивать», — считает Шульман.

По ее мнению, одна из функций верховной власти состоит как раз в том, чтобы проецировать вовне спокойствие и уверенность. А выйти и сказать людям, что «в стране происходит черти что, и никто не понимает, что будет дальше, — не лучшее послание».

«Поэтому не только новогодние поздравления президента, но и его послания Федеральному собранию, прямая линия, большие ежегодные конференции с журналистами служат цели успокоить как элиты, так и граждан», — говорит политолог.

фотографии: внутренняя обложка – Алексе Никольский/ТАСС, внешняя обложка - фрагмент новогоднего обращения В.В.Путина 2015/2016