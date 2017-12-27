На самом деле да. Вы как потребитель можете использовать блокчейн, только если купите токены или криптовалюту за рубли или доллары. Криптотрейдеры называют обычные деньги «фиатом». Сам процесс обмена — «грязная» и примитивная процедура, никак не связанная с технологией распределенных реестров. Криптовалютные биржи — это классический посредник, зачастую не имеющий даже обычных банковских лицензий. То есть, чтобы воспользоваться дарами децентрализации внутри конкретной блокчейн-системы, вам все равно нужно довериться некоему неизвестному человеку в интернете, перевести ему фиатные деньги и просто ждать.

Криптовалютные биржи могущественны. Помимо того что они определяют стартовую цену новых валют (то есть как бы выставляют их на витрину), любые проблемы с выводом средств и сервисом вызывают резкие скачки курсов. У биржи всегда есть свои владельцы, один или несколько блокчейн-адресов, через которые проводятся платежи, и администрация. Именно с ней новые блокчейн-проекты договариваются о проведении ICO — это как арендовать точку на рынке, где ты собираешься продавать помидоры. Самые крупные биржи — это старая калифорнийская Poloniex, гонконгская Bitfinex, южнокорейская Bithumb, а также Binance и Bittrex. В основном обмен идет между разными криптовалютами либо с долларом, евро, йеной и южнокорейской воной. Рублевые пары доступны сейчас только на украинской бирже Exmo. Нередки случаи банкротств, например, когда менеджмент биржи не справляется с оттоком средств, или в результате банального взлома, — как это произошло с южнокорейской Yobit совсем недавно, 19 декабря (капитализация 70 миллионов долларов, по данным Coinmarketcap).

Электронные платежные системы — это еще один тип посредника, с которым вы можете столкнуться, если захотите купить криптовалюту. Дело в том, что многие биржи могут не поддерживать переводы с конкретных региональных банков или требовать слишком большую комиссию. Тогда трейдеры прибегают к «фиатным шлюзам» — это электронные платежные системы (как WebMoney или «Яндекс.Деньги») через которые вы переводите деньги, как через прокладку. Большинство из таких платежных систем вроде Perfect Money или Payeer — «всеядны». Они оптом заключают партнерства как с биржами, так, например, и с настоящими финансовыми пирамидами. Листинг всех фиатных шлюзов можно посмотреть здесь, иногда это совсем небольшие «денежные мешки» без всяких гарантий, зато с «авторитетом» в виде положительных комментариев или звездочек в рейтинге.

Ни биржи, ни фиатные шлюзы не используют блокчейн во время обмена, то есть такую операцию можно отследить, а обменник может просто украсть ваши деньги. «Счета на биржах — это как обычные деньги. Вы можете хранить их у себя в сейфе, а можете деньги эти завести на биржу и ждать, когда акции компании Apple будут стоить дешево, чтобы их купить. Если биржа разрушится, ее хакнут или закроют власти, вы потеряете и свои деньги на ней, — резюмирует Владимир Смеркис. — Поэтому важный совет: не хранить ничего на биржах. Пополнять ваш счет там только на время операции. Захотели обменять биткоин на эфир — зашли на биржу, совершили обмен и вывели свои деньги». Саму криптовалюту инвестор рекомендует хранить только в виде приватных ключей, хотя даже эти ключи позволяют «выводить» далеко не все биржи.

Еще один способ обезопасить свои фиатные операции — сотрудничать только с биржами, официально зарегистрированными в качестве финансовых организаций, например, в странах, где оборот криптовалют уже узаконен. На таких легальных биржах, как Bitstamp, Kraken, Coinbase или CEX пополнение или вывод ваших средств будут защищены государством. Заменой же варварских обменников вообще могут стать DEX — то есть децентрализованные биржи, где любые обменные операции записываются в блокчейн так же, как и переводы внутри одной криптовалюты. Большинство DEX сейчас находится в состоянии альфа и бета-тестирования. Из наиболее крупных — децентрализованная биржа от Waves Platform, которую запустили в ноябре.