В выходные, 3 и 4 февраля, Москву накрыл рекордный снегопад: за сутки в городе выпало 122 % месячной нормы снега. По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней. Чтобы справиться с последствиями непогоды, жители города даже начали самоорганизовываться для уборки снега. The Village выбрал восемь лопат, которые больше всего подойдут для расчистки снежных завалов в вашем дворе.

Лопата должна быть сделана из пластика или алюминия — это позволит избежать серьезных нагрузок на спину. Пластиковые лопаты больше походят для мягкого, только что выпавшего снега, железные — для замерзшего и твердого. Выбирайте лопату не очень большого размера с комфортной рукояткой, желательно D-образной. Длина инструмента должна быть оптимальной, чтобы вы не ощущали дискомфорта при использовании. Убирать снег легче стоя, но если ручка будет короткая, то вам придется наклоняться. Снег не должен прилипать к поверхности ковша лопаты, а его глубина должна выдерживать серьезные нагрузки.

MTD Wolf-Garten 45

4 100 рублей Купить

Алюминиевая лопата серьезного американского бренда MTD — одно из самых дорогих предложений на рынке. Ширина в 45 сантиметров будет комфортной и в городе, и на даче.

Fiskars Snowxpert

920 рублей Купить

Легкая и компактная лопата финской компании Fiskars подойдет для откапывания автомобиля после ночного снегопада. Будьте аккуратнее с кромкой из нержавейки — ею можно поцарапать корпус машины.

Prosperplast Aluedge Ergo Iledge

1 690 рублей Купить

Алюминиевый инструмент из Польши в среднем ценовом сегменте. Из плюсов — эргономичный изогнутый черенок. Эта лопата крупнее конкурентов, поэтому она больше подойдет для загородного дома.

Zipower PM 2176

610 рублей Купить

Складная лопата с двумя ручками американского бренда Zipower. Лезвие — пластиковое, черенок — тяжелый стальной. Не самый очевидный вариант из-за достаточно объемных размеров и небольшого ковша, зато дешевый.

«Килиманджаро 0446»

2 499 рублей Купить

Большая лопата из морозоустойчивого пластика с алюминиевой ручкой. Еще один вариант для дачи, где нужно быстро расчистить большую по площади поверхность.

Эргономичная лопата «Торнадо»

2 999 рублей купить

Универсальная лопата со съемными насадками: одна предназначена для уборки снега, вторая — для грунта. Обе тяжелые, стальные, это должно компенсироваться черенком с двумя ручками.

Скрепер Gardena

4 851 рубль Купить

Скрепер, он же движок для уборки снега, — серьезная вещь, которая подойдет для того, чтобы в одиночку убрать весь двор. Эта модель — самая дорогая, с покрытием из нержавейки, регулируемой ручкой и разборной конструкцией.

Скрепер Berchouse на колесиках

1 100 рублей Купить

Пластиковый скрепер попроще и подешевле, зато с колесиками. Ручка — из металла, рабочая часть — из пластика.

Обложка: Gardenka