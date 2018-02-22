Юнармейцы — штурм Рейхстага, Шойгу и форма за 20 тысяч

Иностранная пресса называет «парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации „Патриот“» в Кубинке не иначе как «российским Диснейлендом», а шведский таблоид вопрошает: «Кому нужен Микки-Маус, когда можно повисеть на орудии танка Т-72?» Именно эту площадку за 20 миллиардов рублей выбрали для проведения всероссийского форума движения «Юнармия» сегодня и завтра, 23 февраля. В праздничный день юнармейцев навестит президент.

«Юнармию» придумал Сергей Шойгу, глава Минобороны, еще в 2015 году. Идея была в том, чтобы объединить под одну псевдоскаутскую организацию все разрозненные патриотические клубы молодежи в стране. «Юнармия» стала самым ярким проектом «Российского движения школьников», которое Владимир Путин создал как основу для новых российских пионеров. Раскручивать «армию Шойгу» с тех пор помогают звезды в попечительском совете: Тина Канделаки, Михаил Галустян, Дмитрий Губерниев, Елена Исинбаева и другие. В январе наставником движения стал режиссер Никита Михалков. Лидер юнармейцев — бобслеист Дмитрий Труненков. Он выиграл золото на Олимпиаде в Сочи, затем был уличен в допинге и дисквалифицирован — сначала на четыре года, а потом пожизненно. Впрочем, 1 февраля 2018 года все обвинения лично с Труненкова были сняты.

У военно-патриотического движения сейчас открыты штабы в 85 российских субъектах, есть свое знамя (красный орел с красной звездой на красном флаге), система наград и унифицированная форма: в летний комплект, например, входят красный берет, красная рубашка, тактические брюки песочного цвета и берцы. Полный комплект стоит около 20 тысяч рублей — часто его приходится заказывать родителям. Официальный интернет-магазин движения связан с Евгением Пригожиным — хорошо известным в Москве бизнесменом. Именно его компании поставляют завтраки и обеды в московские школы, а кроме того, кормят Управделами президента (за что Пригожина и прозвали «поваром Путина») и военные городки Минобороны. Пригожина также считают организатором «фабрики троллей», а «Фонтанка» заявляет о том, что миллиардер финансирует «Частную военную компанию Вагнера».

Клятва юнармейца звучит так: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России». Несмотря на предполагаемую военно-просветительскую и волонтерскую деятельность, многие юнармейские отряды в регионах создаются только для галочки, чтобы формировать отчетность. Другие же разово участвуют в военных сборах и учениях, в рамках допризывной подготовки к армии.

Самым ярким сюжетом с юнармейцами остается взятие трехэтажного макета Рейхстага на театрализованных учениях в парке «Патриот» в 2017 году. Тогда это чуть не вылилось в международный скандал: депутаты бундестага выразили недоумение, почему в современной России дети штурмуют немецкие административные здания. В ответ представитель Минобороны предложил задуматься, «каких же убеждений они [немецкие политики] на самом деле придерживаются о строителях Третьего рейха».

Резко негативную реакцию в Сети вызывали и шутки в сценарии праздничного концерта юнармейцев к 23 февраля 2017 года. Тогда школьники со сцены заявляли, например, что «выбирают „Юнармию“ с детства, а кола — это такое чистящее средство», а затем девочка в полной тишине артистично зачитала переделанные строчки Маяковского: «немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин». Кстати, отряд юнармейцев маршировал и по Красной площади — почему-то в составе Парада Победы на 9 Мая.

Официально в движении состоят 190 тысяч школьников от восьми до 18 лет, хотя «Медуза» пишет, что несколько классов как минимум в Казани и Подмосковье записывали в юнармейцы принудительно. Сколько государство тратит на «Юнармию», неизвестно. Руководство движения заявляло о спонсорских 150 миллионах рублей от госбанка ВТБ, а также о партнерствах с Россельхозбанком, Газпромбанком и Сбербанком. Своих юнармейцев воспитывают в областях — и тогда субсидируют из региональных бюджетов.

В феврале партнером «Юнармии» стал футбольный клуб ЦСКА Евгения Гинера. Важно, что соучредителем движения выступает старейшее «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) — еще с советских времен у этой общественно-государственной организации (статус «полулегальный», в чем признаются даже руководители: вроде бы НКО, но работает с властями вне конкурсов) осталось много зданий, стрелковых клубов и полигонов в собственности — на этих площадках «Юнармия» сейчас и создает местные штабы, проводит учения и церемонии, вероятно, на безвозмездной основе.

Возрождение ДОСААФ, реконструкторы и боевики

Нынешнее ДОСААФ — это наследник влиятельного советского воинского общества, забытого в 90-е, но возрожденного Путиным в 2009 году. Председатель общества Александр Колмаков рассказывает, что сейчас у него 80 региональных, более 1 360 местных, около 10,5 тысячи первичных отделений. Еще в тысяче образовательных учреждений ДОСААФ официально обучает водителей и инженеров. Из 11–13 миллиардов рублей в бюджете общество получает от контрактов с Минобороны всего около миллиарда, остальное якобы зарабатывает само. Например, сдает в аренду свое имущество — землю и сотни зданий по всей России.

У ДОСААФ только воздушный флот составляет 1 500 летательных аппаратов. Советы по бизнесу военным дает миллиардер Аркадий Ротенберг из попечительского совета. Представители дружественных клубов, кружков и патриотических движений обычно пользуются владениями ДОСААФ бесплатно, по договоренности. Лоббисты легализации наемничества в России регулярно напоминают о том, что частные военные компании можно создавать на базе ДОСААФ, да и сами члены общества политически активны.

В 2017 году «Радио Свобода» опубликовало документальный фильм о военно-патриотических учениях, которые проводит в Подмосковье некая частная военная компания E.N.O.T. Corp. Организация не скрывается, у нее есть популярные паблики в соцсетях. Руководители группы, включая Михаила «Лесника» Комоляткина, участвовали в военных операциях в Донбассе. Эта же группа тесно сотрудничает с так называемым штурмовым отрядом «Русич», во главе которого стоит петербургский националист и неоязычник Алексей «Серб» Мильчаков — он тоже воевал на Украине, за что даже был внесен в санкционный список Евросоюза. В России у «енотов» вместе с ассоциацией «Резерв» множество военно-патриотических клубов, которые активно работают с детьми. Свой же патриотический клуб в Петербурге «Русич» прямо на главной странице паблика называет первичным отделением ДОСААФ России. «Русич» и «еноты» часто обмениваются специалистами, а сам Мильчаков приезжал в Подмосковье на пасхальные детские сборы в 2016 году.

Точно посчитать, сколько военно-патриотических центров существует в России, просто невозможно. Часто клубы с такими названиями самостоятельно собирают военные в отставке и ветераны боевых действий. Свой патриотический центр «Подвиг» в Жуковском есть, например, и у Николая Бакланова — создателя пропагандистского портала «Русская весна». Его главный партнер — организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» во главе с бывшим губернатором Подмосковья Борисом Громовым. Сейчас «Братство» тоже проводит по несколько сотен молодежных военно-патриотических лагерей в год (и тесно сотрудничает с ДОСААФ).

В 2017 году Высшая школа экономики посчитала, что на разные программы по патриотическому воспитанию регионы России тратят суммарно около 900 миллионов рублей. Федеральные субсидии сюда не входят, хотя местные программы часто копируют формулировки из федеральной («Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»), а патриотизм просто приравнивается к армейской подготовке.

Громкая история произошла в конце 2016 года в медицинском колледже Тихвина в Ленобласти. Студентов собрали в актовом зале, после чего туда ворвались люди в масках и с оружием. Среди них была шахидка, обмотанная взрывчаткой. Сказав, что отсчет пошел, она начала молиться. Боевики несколько раз выстрелили в воздух. Некоторые дети испугались, другие же поняли, что это учения, и сохраняли спокойствие, хотя никого не предупреждали заранее. Когда одна из студенток отказалась отдать телефон (или отключить), другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит. Изначально об этом написала только Елена Аверичева в группе «Тихвинская сорока», приложив несколько фотографий.

Большинству учеников неожиданное представление понравилось, после театрального освобождения они стали фотографироваться с ряжеными. Основной шум в прессе затем подняли родители учеников, а директор заявил, что это плановые антитеррористические учения совместно с ГБУ «Центр „Патриот“», которое проводит их во многих местных школах. В итоге главу центра Павла Бараненко уволили, а кем были боевики и освободители, до сих пор неизвестно. Зато сам Бараненко фигурирует в нескольких расследованиях питерских изданий: его организация «Красная звезда» (тоже военно-патриотическая) — самый крупный подрядчик на проведение исторических реконструкций по заказу Петербурга.

«Красная звезда» и до этого имела скандальную славу — например, устраивала «День ополченца» в детском саду в 2015-м. Будучи во главе «Патриота», Бараненко тоже нанимал на учения в школах преимущественно свои компании. Недавно, 18 января, у главного реконструктора Северной столицы прошел обыск по делу о незаконном обороте оружия: в его доме нашли взведенную мину, огнестрельное оружие и нильского крокодила в подвале.

«Роспатриотцентр», бывшие нашисты и империум мужества

Уже упомянутая федеральная программа патриотического воспитания до 2020 года рассчитана на 1,5 миллиарда рублей. За исполнением следит ФГУП «Роспатриотцентр», которое до 2016 года было известно разве что по акции с изъятием нацистских солдатиков из «Детского мира» на Лубянке. Часть средств идет на создание зональных центров даже в совсем маленьких областях — на базе ДОСААФ и не только. Другую часть денег агентство Росмолодежь раздает через субсидии как раз таким патриотическим центрам, которые в общую систему не вошли.

33-летний патриот Степан Зотов — человек разносторонний. Его военно-патриотический клуб «Авангард» на Ярославском шоссе у ВДНХ формально является частью реабилитационного центра «Возрождение», поэтому содержится департаментом социальной защиты СВАО. Но «Авангард» заявляет, что его также поддерживает и Росмолодежь, и даже Российское военно-историческое общество. А еще Степан очень любит игру «Warhammer 40,000» (даже записывал самоучители по ней), и часть ее символики он перенял в свою «Империю добра» — главную идеологию патриотического клуба, который проводит с детьми воспитательные занятия, выезды на стрельбища и спортивные игры. В 2015 году Зотов несколько раз упоминался партией «Родина» как член совета по молодежной политике. Он же — в президиуме «Русского космического общества», и он же автор мотивационной книги «Империум человека. Настольная книга героев» выпущенной в 2017 году. Вся риторика Зотова строится на исключительности русской нации, имперских моделях, реваншизме и сексизме. В своем видеоблоге Зотов рассуждает о «кризисе мужественности в России», ведь мужчина должен «создавать проблемы» и проявлять доблесть, но со школы его воспитывают женщины: «Где в современном мире мужчина может себя проявить? — риторически спрашивает Зотов. — Я не имею в виду, что он просто ходит на работу и зарабатывает деньги. Да все это делают, даже женщины».

В 2015 году Зотов даже давал интервью Foreign Policy для статьи «Армия бойскаутов Путина», и «Авангард» назывался там одним из самых активных клубов в Москве. «Первое, чему учатся те, кто к нам приходит, это подавлять свою гордость и уважать власть. То, чем мы здесь занимаемся, может показаться чистой практикой, однако мы обращаем внимание не только на военный аспект. Мы не просто учим подчиняться приказам, мы учимся контролировать наш дух», — рассказывал тогда Зотов.

Многие проекты по военно-патриотическому воспитанию в регионах финансируются и через президентские гранты: например, в 2016 году таких раздали на сумму более 130 миллионов рублей. Бывшие участники прокремлевских движений «Наши» тоже нашли работу в этом направлении: Дмитрий Аленин вместе с еще тремя партнерами (кстати, они состоят в раменской межрегиональной организации «Патриот» еще с 2003 года), которые раньше содержали молодежные движения «Хрюши против», «Лев против», «СтопХам» и «Сеть», теперь за гранты выпускают пропагандистские ролики в студии «Патриот» про дружбу славянских народов России и Украины, героев сирийской операции и других.