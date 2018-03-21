В 1954 году Хрущев начал борьбу с так называемыми архитектурными излишествами, к которым были причислены абсолютно все ордерные элементы (колонны, капители, портики, пилоны), а с ними и монументальная скульптура и лепнина, нередко украшавшая здания эпохи сталинского ампира. С этого момента в истории советской архитектуры произошел поворот к новому стилю, который сегодня принято называть советским модернизмом.

Здания советского модернизма как снаружи, так и внутри нередко украшены мозаиками — они не попали под нож борьбы с излишествами, по-видимому, в силу своей плоскостности, а даже напротив — стали наиболее частым средством взаимодействия архитектуры и искусства, раз уж остальные средства как минимум на много лет оказались фактически под запретом, да и вряд ли когда-либо вернут былую популярность.

Мозаика была созвучна архитектуре модернизма, позволяла спасаться от обезличенности и серости, практически неизбежной в условиях жесткой типизации. Кроме того, прилагающаяся к архитектуре, как та Митрофанушкина дверь — к косяку, мозаика как будто выпала из-под жесткого идеологического контроля — ей позволялось быть разной, в том числе и абстрактной, когда от живописи еще требовалось следовать канонам социалистического реализма. Мозаика стала возможностью выхода в город для модернистского искусства 60–80-х годов.

Сегодня модернистские мозаики можно условно разделить на три категории: атрибутированные памятники, атрибутированные непамятники и не атрибутированные непамятники. Две последние категории, конечно, находятся под угрозой, а последняя при этом — самая многочисленная.

К первой категории относятся не только уже упомянутые мозаики Дворца пионеров, а также мозаики в интерьерах Кремлевского дворца съездов. И те и другие находятся почти в безопасности: их хозяева — памятники архитектуры под охраной государства. В безопасности находится и еще одна вышедшая из безвестности в знаменитости московская мозаика — «Осень» в музее современного искусства «Гараж».

Однако с абсолютным большинством советских мозаик модернизма масса проблем, и с ними, конечно же, срочно надо что-то делать. Не имеют никакого охранного статуса даже самые известные из них, такие как знаменитая мозаика на здании СЭВ или на кинотеатре «Октябрь» (последняя вообще чаще всего закрыта рекламными щитами), более поздняя мозаика на здании библиотеки 2-го Меда — один из самых необычных и впечатляющих образцов позднесоветского монументального искусства. Под прямой угрозой уничтожения находятся мозаики на центральной площади Зеленограда — часть, которая покрывала стену универмага, уже зачем-то оштукатурена, другая часть, покрывавшая дно фонтанов, быстро разрушается. Вообще разрушение грозит и происходит со всеми модернистскими мозаиками — таковы условия их жизни, климат и отношение к ним.

Еще одна ключевая проблема — атрибуция. Даже среди специалистов неизвестен автор и дата создания замечательной мозаики «Космонавт» на здании школы на Варшавском шоссе, а по качеству исполнения эта работа явно достойна статуса памятника монументального искусства.

Огромная работа по учету и атрибуции мозаик была проделана украинскими коллегами — там фотограф Евгений Никифоров зафиксировал и хотя бы частично атрибутировал сотни монументальных мозаик по всей стране, и недавно в немецком издательстве DOM был издан совершенно роскошный альбом с его фотографиями.

Советские модернистские мозаики срочно нуждаются в атрибуции, учете, реставрации, демонстрации (зачастую их не видно в городе за рекламными щитами), защите и постановке на охрану. Ну и конечно, в исследовании.