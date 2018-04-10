Гид The Village«Нас услышали — уже хорошо»: Независимые районные медиа в Москве
Как гиперлокальные СМИ и сообщества влияют на выборы, выживают без бюджета и конкурируют с газетами мэрии
Московские власти ежегодно тратят миллиарды рублей на финансирование СМИ — телеканала «Москва 24», информагентства «Москва», радиостанции «Москва FM» и других изданий. Часть этих денег уходит на 120 с лишним окружных и районных газет и их сайтов. Эти медиа никому не интересны.
24 миллиарда
рублей из бюджета потратили на развитие московских СМИ в 2017 году
397 миллионов
рублей потратят на районные и окружные СМИ в 2018 году
900 человек
ежедневно заходят на сайт газеты «Марьинский вестник» — это меньше половины процента жителей Марьина, самого населенного района Москвы
Районные СМИ используются чиновниками в основном для выведения в топ «Яндекс.Новостей» материалов о том, что выгодно мэрии. Местные жители, понимая это, начали создавать в социальных сетях паблики для обмена новостями, но и их в какой-то момент начали контролировать близкие мэрии структуры. В итоге сотни районных страниц во «ВКонтакте» и Facebook рекламируют решения властей — например, в 2017 году эти группы заполонили посты в поддержку программы реновации.
Подконтрольные мэрии СМИ и паблики игнорируют не только коррупцию чиновников и протесты против застройки, но даже безобидные новости вроде закрытий и открытий районных магазинов или кафе. Зато об этом пишут независимые районные медиа, созданные, как правило, муниципальными депутатами с журналистским опытом. The Village поговорил с ними о том, как открыть такой паблик на собственные деньги и противостоять недоверию властей.
«МОХ»
издание журналиста «Новой газеты» и главы муниципального совета Хамовников Ильи Азара
Посещаемость: Около тысячи человек в день, население Хамовников — больше 100 тысяч человек
основание: с 2018 года
Илья Азар
главный редактор
Идея: Каждый солдат хочет стать генералом, а каждый журналист — сделать свое СМИ. Когда я баллотировался в депутаты Хамовников, то обещал возродить районную газету. Даже на вашем сайте об этом говорил. Выборы прошли полгода назад — пора выполнять свои обещания! Москва — огромный город, но городских СМИ здесь очень мало. Есть «Афиша» и The Village, но это лайфстайл-издания (что можно понять, про развлечения больше читают, под это дают рекламу). Официальные СМИ вроде «Вечерней Москвы» вызывают только ненависть и раздражение. Листаешь «Вечерку» и будто оказываешься в брежневском Советском Союзе, когда газеты рассказывали только о хорошем. Нормальной журналистской работой собянинские районные СМИ не занимаются, о реально волнующих жителей и не решающихся годами проблемах не пишут. Значит, этим должен заняться кто-то другой.
Хочется, чтобы «МОХ» стал настоящей районкой, которая будет рассказывать обо всех сторонах жизни в Хамовниках. В первую очередь — о многочисленных проблемах района, нарушениях при капремонте, разрушении культурного наследия, об игнорировании интересов жителей, воровстве и другом беспределе чиновников. Федеральным СМИ локальные темы становятся интересны, только если происходит совсем уже невероятное безобразие или какая-то катастрофа. Даже в «Новую газету», где я работаю, не так просто протолкнуть районную тему. Достучаться до общественности простому москвичу почти нереально — мы поможем ему в этом. Будут на сайте и интервью с интересными жителями района. Рассказывать о том, где можно вкусно поесть и интересно провести время в Хамовниках, тоже будем.
Деньги: Никаких денег на запуск мы не тратили. Пару тысяч рублей на домен и хостинг — вот и все. В бюджете Хамовников на районные СМИ заложены миллион 200 тысяч рублей в год, но сайт мы решили запускать без бюджетного финансирования. Это совсем небольшие деньги, но для их использования придется объявлять тендер, и сайтом тогда будут заниматься другие люди, а не депутаты. Да и по тематике на бюджетный сайт наложены ограничения. Поэтому «МОХ» — это неофициальный сайт совета депутатов. Финансирования у сайта нет, зарабатывать на нем мы не планируем. Если «МОХ» зафурычит и поедет вперед без денег, то можно будет подумать о том, чтобы собрать денег на нормальный дизайн и гонорары для авторов.
Команда: Друзья-журналисты уже шутят, что я слишком рано начал покрываться мхом (название «МОХ» я выбрал не только потому, что мох — очень симпатичное растение, но и потому, что это аббревиатура муниципального округа Хамовники). Но в каком-то смысле они правы, потому что пока сайтом я занимаюсь практически в одиночку. Районное СМИ должны делать местные жители. Неравнодушные люди давно освоили социальные сети, активно пишут посты в районные группы, но привлечь к проблеме внимание широкой аудитории по силам только профессиональному СМИ. Поэтому идеальную ситуацию я представляю так: соседи присылают мне материалы из самых укромных уголков Хамовников, я же их чуть докручиваю и выпускаю на сайт. Коллег и друзей я тоже призвал к сотрудничеству, кое-какие переговоры уже идут.
Результаты: «МОХ» запустился только 29 марта, поэтому оценивать посещаемость пока рано. В день запуска на сайт зашли 1 300 человек. На следующий день был дикий по меркам Хамовников взлет, потому что Юра Дудь разместил в своем твиттере ссылку на наше интервью с комментатором Черданцевым — тогда посещаемость достигла 14 тысяч человек. В ближайшее время повторить этот результат будет непросто. Целей по аудитории мы себе не ставим: хочется, чтобы аудитория пусть по чуть-чуть, но стабильно росла.
Материалы
Звезда районного масштаба. Георгий Черданцев: «В Хамовники нужно сделать платный въезд»
Горячая точка. Остоженка, 12
Место силы. Кафе «Журфак»
Капитальный ремонт: финансы
Где взять деньги? Анализ бюджета МО Хамовники
«Мосгазета»
проект владельца «Форума Новой Москвы» Михаила Трушина и мундепа поселения Сосенское Кирилла Бармашева
Посещаемость: 15–20 тысяч человек в месяц, население Новой Москвы — 320 тысяч человек
основание: с 2016 года
Михаил Трушин
главный редактор
Идея: Я начал заниматься журналистикой от желания доносить голос соседей до властей. СМИ, принадлежащие мэрии, обычно пишут новости, которые имеют мало отношения к жизни обычных людей. Вы можете открыть любое издание и найти там кучу перепечатанных из новостных агентств заметок: о посещениях московскими чиновниками строек, заявлениях правительства города о нововведениях и совсем уж местечковых новостях типа криминальной хроники. Мы же занимаемся актуальными темами — бесконтрольной застройкой, нехваткой социальной инфраструктуры, строительством метро и дорог, отношениями москвичей с застройщиками и управляющими компаниями.
Трудности: Власти давление на нас не оказывали, пока нам нигде ни в чем не отказали, даже ничего не запретили.
Деньги: Основную долю расходов покрывают личные средства авторов. У нас есть потенциал, но СМИ нашей тематики обычно не приносят прибыли, поэтому мы ищем инвесторов.
Результаты: Нас как минимум читают в префектуре ТиНАО. Но я не буду ставить себе в заслугу те или иные достижения — это не важно. Важен резонанс, чтобы слышали голос людей. В наше время трудно влиять на власти, ведь стена между людьми и чиновниками становится все выше. Нас услышали — уже хорошо.
Материалы
Самые «бедные» и «богатые»: разбираем бюджеты Новой Москвы
Стоп «Малинки»! В Троицке прошел митинг против открытия мусорного полигона
В Троицк на трамвае. Сказка станет былью?
Частники присвоили ряд водоемов в Сосенском поселении.
Метро в Московский и Щербинку. Четвертый пересадочный контур
«Кто твой город»
сайт редактора The Village и троицкого муниципального депутата Елены Верещагиной
Посещаемость: 2–3 тысячи человек в месяц, население Троицка — 60 тысяч человек
основание: с 2016 года
Елена Верещагина
главный редактор
Идея: В Троицке не то чтобы есть медиа. Есть полудохлые сайты, где периодически появляются новости типа «Школьницы Троицка пообедали в буфете Госдумы» или «Житель Новой Москвы заколол шампуром парикмахера за неудачную стрижку». Есть административные сайт, газета и телеканал — там рассказывают, как у нас все хорошо и будет еще лучше. Два года назад в городе решили отменить прямые выборы мэра. Никакой информации в СМИ об этом не было. Мне захотелось, чтобы люди смогли узнать, как так происходит. Мы сделали материал об отмене выборов на платформе Tilda, который стал нашим первым материалом. Выборы в итоге все равно отменили, но мы начали замечать много тем, о которых прочитать где-то было просто нереально, и решили рассказывать о них сами. Так было с интервью автора местного аналога программы «Моя улица», открытым бюджетом Троицка, ликбезом по мусорному полигону «Малинки».
Трудности: Власти на нас никак не реагируют, хотя думаю, что за постами следят. Недавно в Троицке захотели построить школу на 2 100 мест, это вызвало сильный резонанс среди жителей. Мы выпустили пост, в котором постарались отразить аргументы и сторонников этого решения, и противников — тех, кто считает, что это приведет к масштабной вырубке леса. Нас нельзя обвинить в предвзятости, хотя некоторые пытаются. Самым лучшим результатом всей этой деятельности было бы, если бы люди заходили специально на «Кто твой город» за поиском объяснений по местным вопросам, как заходят, например, на «РБК». Не знаю, как бы поступили чиновники, опубликуй мы антикоррупционное расследование. С энтузиазмом это проделаем, если будут реальные поводы.
Деньги: У нас нет контент-плана, редакции, денег на продвижение и регулярной работы. Мы оплачиваем хостинг, домен и платную версию Tilda (около 15 тысяч рублей в год), пишем и верстаем в меру сил. Просто в какой-то момент мы понимаем, что мимо опять проходит история, о которой, если не мы, никто не узнает. Приходится брать интервью в выходные, искать фотографов по дружбе, расшифровывать по ночам.
Команда: Когда я говорю «мы», я имею в виду двух-трех человек. У каждого какая-то своя мотивация этим заниматься. Нам катастрофически не хватает дизайнера — иногда мы выдумываем что-то сами, а иногда приходится платить деньги. С фотографами договариваемся бесплатно или за символическую плату, но с каждым материалом внутренняя планка качества растет. Изначально идея была в том, что любой троичанин может написать нам, если у него есть что сказать про город — но пока на сайт пишут только четыре человека.
Результаты: За два года вышло всего 24 материала. У каждого 2–3 тысячи просмотров. Это немного для 60-тысячного Троицка, но и немало, учитывая, что к нам по популярности приближаются только конкурсы репостов с розыгрышем роллов. Опытным путем мы поняли, что, когда материал выходит, для лучшего охвата его лучше закидывать во все доступные городские группы. В наших пабликах во «ВКонтакте» и Facebook немного подписчиков — суммарно около 700 человек. Мы не знаем, как найти кого-то еще. В том же Facebook невозможно настроить продвижение поста, потому что потенциальная аудитория слишком специфична, меньше тысячи человек. Мы пробовали раздавать листовки с адресом сайта на городских мероприятиях, но пока это тоже не заходит.
У проекта два возможных варианта будущего. Скорее всего, «Кто твой город» продолжит оставаться ламповым, незаметным и для своих. А возможно, мы решим сделать почтовую рассылку, как у The Bell, или стать главным городским СМИ. Только боюсь, что ежедневные новости будут такими: «Сегодня в Троицке опять ничего не произошло».
Материалы
Кто и как придумал благоустройство Троицка
Лавочки Троицка как они есть
Выбор без выборов: краткая история о том, как в Троицке отменили прямые выборы мэра
О чем думают «новые троицкие»
Что мы должны знать о школе в лесу
«Наше Бутово»
паблик во «ВКонтакте» и сайт
Посещаемость: 50–100 тысяч человек в месяц во «ВКонтакте», до 2 тысяч в сутки на сайте, 1 277 человек подписаны на еженедельную рассылку новостей, население Северного и Южного Бутова — около 300 тысяч человек
основание: с 2012 года
Юлия Щербакова
администратор сообщества
Идея: Местные газеты не закрывают потребности людей в информации о том, что происходит в их районе, поэтому мы решили заняться этим сами. Каждый день нам предлагают к публикации до 20 постов с вопросами о районе. Приходится публиковать самые важные. Ведь еще есть и обычные новости.
Трудности: На начальном этапе трудность заключается в увеличении аудитории. Рекламировались мы мало. Нас находили по названию, по ключевым словам. Хорошо помогают в продвижении резонансные публикации, которые получают много перепостов, лайков и комментариев. Власти прямого давления на нас не оказывали. Но в предвыборные периоды в сообществе появлялось слишком много пользователей, которые своими комментариями пытались увести людей в нужном направлении, очернить администраторов сообщества или кандидатов в депутаты. Выход один — отправлять таких пользователей в бан.
Деньги: На запуск проекта ушло порядка 30 тысяч рублей. В дальнейшем это обычные расходы на рекламу в самом «ВКонтакте» и на оплату программиста-фрилансера — несколько тысяч рублей в месяц. К расходам можно отнести и различные онлайн-курсы для расширения знаний в области SMM (один курс может стоить, например, до 30 тысяч рублей), оплата приложений, которые нужны в работе. Мы публикуем рекламу и зарабатываем на этом. Бывают удачные рекламные кампании, бывают — нет, как и в любом бизнесе.
Команда: Постоянно пабликами и сайтом занимается один человек. В сообществе авторами можно считать людей, присылающих свои посты. Они рассказывают о проблемных ситуациях и часто получают советы от подписчиков, как с ними справляться. Постепенно у нас сложились отношения с местными организациями. Они сами на нас выходили.
Результаты: У нас есть активисты, которые регулярно делают публикации на злободневные темы, а также просто неравнодушные люди. Увидели нарушения в магазине, сфотографировали, написали нам. Мы узнали об этом, обсудили, да еще к нам пришел официальный представитель этого заведения и обещал разобраться. Из руководства района не боятся быть открытыми только два представителя — муниципальные депутаты Павел Голубцов и Андрей Тяжельников. Мы знаем из разных источников, что районные власти нас читают и узнают настроения людей, реагируют на публикации. Но открыто делать это почему-то не хотят.
Материалы
Что показала проверка безопасности ТРЦ «Витте молл» в Южном Бутове (видео)
В Северном Бутове в одном из дворов неожиданно появилась платная стоянка
Как жительница Южного Бутова добилась снижения платы за отопление почти в два раза
Супермаркет «Я любимый» в Чечерском проезде закрывается через две недели, на его месте должен открыться супермаркет Billa
Забыта социальная карта в зоомагазине «Бетховен»
«Крылатское.ру»
сайт бывшего главреда «РБК Рейтинга» Дмитрия Прытина
Посещаемость: 50 тысяч человек в месяц, население Крылатского — 80 тысяч человек
основание: с 2010 года
Дмитрий Прытин
учредитель
Идея: Изначально цель — просто опубликовать историческую информацию о районе, которую я не без труда добыл. Но в скором времени она сменилась на более глобальную — сделать своими руками информационный портал районного масштаба №1, который бы публиковал не только исторические справки, но рассказывал бы и о текущих проблемах района. Тут помог журналисткой опыт, полученный в «РБК». Нам удавалось получать информацию не только из официальных источников вроде управы, муниципалитета, но и от самих жителей, которые сливали интересные инфоповоды.
Трудности: Нам совсем плохо отвечают на запросы, причем даже на самые безобидные. Не пускали на публичные слушания, пытались запретить фото- и видеосьемку на улице, не хотели аккредитовывать на заседания местной власти. Например, этим летом еще старый состав муниципальных депутатов собрался на внеочередное заседание. О мероприятии стало известно буквально за сутки, причем по инсайдерской информации. Мы направили официальный запрос в совет, он остался без ответа. Придя непосредственно на мероприятие, глава тогдашнего совета Николай Тюрин в паре с заместителем главы управы Владимиром Кононовым вышли к нашему главному редактору Татьяне Прытиной и сообщили, что не пустят на заседание, так как у нее нет аккредитации. То, что само мероприятие было назначено за сутки, их не волновало.
Деньги: Так как мы запускались постепенно, то денег на запуск требовалось немного — оплата домена, хостинга и мелких расходов по технической и дизайнерской частям. В дальнейшем заработанные деньги мы стали вкладывать в развитие. На самоокупаемость уже вышли. Бюджет небольшой и во многом зависит от сезона. Когда были выборы муниципальных депутатов, посещаемость сайта достигала 5000–6000 человек в сутки. Когда в районе ничего не происходит, то аудитория меньше. Основной инструмент получения денег — реклама. Существенной прибыли нет, но на поддержание проекта хватает.
Команда: У нас работают четыре постоянных сотрудника и я (в качестве и учредителя и журналиста). С нами сотрудничают местные жители — активисты или муниципальные депутаты. В 80 % они выступают как спикеры или как источники информации. Например, бюджет пришлют, что-то пояснят. А в 20 % что-то пишут сами, но мы стараемся облагородить их тексты — все-таки они не профессиональные журналисты
Результаты: В прошлом году полностью обновился состав Совета муниципальных депутатов Крылатского — далеко не без нашего участия. Половина мест в нем сейчас принадлежит районным активистам, которые доносили до жителей те проблемы, с которыми сталкивается район, в том числе и посредством нашего сайта. Медиа, принадлежащие мэрии, скучны, их новости и статьи нужны только для отчетности. Их не волнует посещаемость, доходы от рекламы — они могут себе позволить писать то, что читать не будут. Официальные СМИ не будут писать, сколько жителей района вышло на митинг против проведения на территории парка автомобильных гонок или об избиении активистов, выступающих против очередной точечной застройки в районе. Для нас эти темы не запретные. У нас нет бюджетных денег, мы не обязаны никому проявлять лояльность или публиковать то, что нам говорят сверху. Поэтому на уровне района мы интересны.
Материалы
Крылатское превратилось в огромный каток после заморозков
Крылатчан заманивают на избирательные участки «социальными товарами»
В Крылатском открылся первый в районе хостел
В Крылатском избит районный активист Валентин Карелин
Злободневные вопросы оказались вне компетенции управы
Что еще читать о своем районе
Группы в Facebook
Сообщества в соцсети используются не только как доска объявлений (на Смоленке нашли кошелек, вместо «Перекрестка» открыли «Вкусвилл», в Басманном потерялась собака, в кафе на Таганке плохо покормили), но и как мобилизационный ресурс. Прошлым летом именно районные группы в Facebook стали основным местом объединения противников реновации — что принесло свои результаты.
Басманный LIVE/соседи
1754 участника
Airport/Sokol Da Neighborhood
26 012 участников
Район Алексеевский/Останкино/Ростокино
4 233 участника
Спасём Крылатские холмы вместе!
5 012 участников
Объединение жителей района Хамовники
6 319 участников
Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская
6 094 участника
Паблики во «ВКонтакте»
Страницы в российской социальной сети более развлекательные, чем в Facebook: там обсуждают погоду, знакомятся, делают мемы, чуть реже — ругаются на власти из-за мелких бытовых неприятностей.
Страницы муниципальных депутатов
На последних выборах муниципальных депутатов в Москве из 1 487 распределяемых мандатов более 200 достались оппозиционерам. Кто-то, например, Илья Азар, сделали свои небольшие медиа, другие начали рассказывать о своей деятельности на своих страницах в социальных сетях.
Анастасия Ромашкевич
Пресненский
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