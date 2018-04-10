Илья Азар

главный редактор

Идея: Каждый солдат хочет стать генералом, а каждый журналист — сделать свое СМИ. Когда я баллотировался в депутаты Хамовников, то обещал возродить районную газету. Даже на вашем сайте об этом говорил. Выборы прошли полгода назад — пора выполнять свои обещания! Москва — огромный город, но городских СМИ здесь очень мало. Есть «Афиша» и The Village, но это лайфстайл-издания (что можно понять, про развлечения больше читают, под это дают рекламу). Официальные СМИ вроде «Вечерней Москвы» вызывают только ненависть и раздражение. Листаешь «Вечерку» и будто оказываешься в брежневском Советском Союзе, когда газеты рассказывали только о хорошем. Нормальной журналистской работой собянинские районные СМИ не занимаются, о реально волнующих жителей и не решающихся годами проблемах не пишут. Значит, этим должен заняться кто-то другой.

Хочется, чтобы «МОХ» стал настоящей районкой, которая будет рассказывать обо всех сторонах жизни в Хамовниках. В первую очередь — о многочисленных проблемах района, нарушениях при капремонте, разрушении культурного наследия, об игнорировании интересов жителей, воровстве и другом беспределе чиновников. Федеральным СМИ локальные темы становятся интересны, только если происходит совсем уже невероятное безобразие или какая-то катастрофа. Даже в «Новую газету», где я работаю, не так просто протолкнуть районную тему. Достучаться до общественности простому москвичу почти нереально — мы поможем ему в этом. Будут на сайте и интервью с интересными жителями района. Рассказывать о том, где можно вкусно поесть и интересно провести время в Хамовниках, тоже будем.

Деньги: Никаких денег на запуск мы не тратили. Пару тысяч рублей на домен и хостинг — вот и все. В бюджете Хамовников на районные СМИ заложены миллион 200 тысяч рублей в год, но сайт мы решили запускать без бюджетного финансирования. Это совсем небольшие деньги, но для их использования придется объявлять тендер, и сайтом тогда будут заниматься другие люди, а не депутаты. Да и по тематике на бюджетный сайт наложены ограничения. Поэтому «МОХ» — это неофициальный сайт совета депутатов. Финансирования у сайта нет, зарабатывать на нем мы не планируем. Если «МОХ» зафурычит и поедет вперед без денег, то можно будет подумать о том, чтобы собрать денег на нормальный дизайн и гонорары для авторов.

Команда: Друзья-журналисты уже шутят, что я слишком рано начал покрываться мхом (название «МОХ» я выбрал не только потому, что мох — очень симпатичное растение, но и потому, что это аббревиатура муниципального округа Хамовники). Но в каком-то смысле они правы, потому что пока сайтом я занимаюсь практически в одиночку. Районное СМИ должны делать местные жители. Неравнодушные люди давно освоили социальные сети, активно пишут посты в районные группы, но привлечь к проблеме внимание широкой аудитории по силам только профессиональному СМИ. Поэтому идеальную ситуацию я представляю так: соседи присылают мне материалы из самых укромных уголков Хамовников, я же их чуть докручиваю и выпускаю на сайт. Коллег и друзей я тоже призвал к сотрудничеству, кое-какие переговоры уже идут.

Результаты: «МОХ» запустился только 29 марта, поэтому оценивать посещаемость пока рано. В день запуска на сайт зашли 1 300 человек. На следующий день был дикий по меркам Хамовников взлет, потому что Юра Дудь разместил в своем твиттере ссылку на наше интервью с комментатором Черданцевым — тогда посещаемость достигла 14 тысяч человек. В ближайшее время повторить этот результат будет непросто. Целей по аудитории мы себе не ставим: хочется, чтобы аудитория пусть по чуть-чуть, но стабильно росла.

Материалы

Звезда районного масштаба. Георгий Черданцев: «В Хамовники нужно сделать платный въезд» ЧИТАТЬ

Горячая точка. Остоженка, 12 ЧИТАТЬ

Место силы. Кафе «Журфак» ЧИТАТЬ

Капитальный ремонт: финансы ЧИТАТЬ