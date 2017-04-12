— Как можно описать ощущение невесомости словами?

— Это состояние свободного полета, парения. Оно очень тесно связано с романтикой и наслаждением. Человек счастлив в невесомости, хотя она очень коварна.

— Вы мечтали стать космонавтом в детстве?

— Не мечтал. Мечтал быть моряком, но не получилось. Хотя космонавтика тоже своего рода плавание, только звездоплавание. Я захотел стать космонавтом, когда был студентом МГТУ имени Баумана, в котором проходила встреча с руководителем полета, летчиком-космонавтом Владимиром Соловьевым. После нее многие и заразились идеей стать космонавтами.

— Почему вы стали блогером, нравится ли вам это?

— Идея делиться фотографиями пришла не мне. Это было обычное задание «Роскосмоса», от той команды, которая начала работать в 2014 году. По их заданию я начал вести и твиттер, и инстаграм. Но мне это понравилось. Когда я читаю комментарии, то чувствую, что ведение соцсетей очень полезно для тех людей, которые интересуются космонавтикой, это заряжает их идеей полета в космос. Чем больше таких людей, тем легче потом летать в космос. Показательный случай: мне написали читатели из одного отдаленного от столиц села, что, помимо газеты «СПИД Инфо», они теперь выписывают журнал «Новости космонавтики», потому что подписаны на мои аккаунты в Instagram Twitter.

Пока ты в космосе, не всегда получается отвечать на все комментарии, потому что есть проблемы с интернетом. Но и после возвращения на Землю, на самом деле, времени тоже не хватает. Обычно я стараюсь выделять полчаса-час в пятницу на то, чтобы ответить на вопросы.

— Какие навыки, полученные на орбите, пригодились дома?

— Здесь ровно наоборот: навыки, полученные на Земле, очень пригодятся в космосе. Тем, кто служил в армии, жил в общежитии, конечно, в космосе легче. Там приобретаются терпимость, доброжелательность, умение договориться с людьми — это очень сильно понадобится на орбите. Нужны, конечно, и навыки рабочих профессий: умение ремонтировать что-то, дружить с техникой, умение держать инструменты и работать с ними. Короче говоря, если человек самостоятельно может своими руками отремонтировать квартиру, ему и в космосе будет комфортно.