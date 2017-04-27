— На родине про Джалилова говорят, что он вообще не был замечен в религиозности.

— Он не успел: ему был 21 год — по сути, мальчик.

— Некоторые эксперты (например, Вышенков из АЖУР) после трагических событий предположили, что до этого терактов в Петербурге удавалось избежать во многом благодаря широкой агентурной сети внутри мусульманских общин, выстроенной с помощью авторитетного муфтия Соборной мечети Жафяра Пончаева. После его смерти якобы связи распались. Насколько это правдоподобно? Какую роль играют мусульманские религиозные лидеры и институции в Петербурге, насколько они авторитетны и влиятельны, способны консолидировать разные общины?

— Я сомневаюсь, что официальные исламские деятели могут оказывать серьезное влияние на мусульманскую мигрантскую среду, состоящую из множества разных сообществ и сетей. А ситуация с Джалиловым — если смертником был действительно он — показывает, что можно действовать и за пределами всех этих сообществ и сетей. Джалилов, судя по всему, не входил в исламские группы, не был замечен в молельных комнатах. Он как будто был сам по себе. О похожих людях пишет известный французский политолог и социолог Оливье Руа, который изучает исламские движения в Европе. По его наблюдениям, появились целые группы молодых людей, которые не особенно религиозны, но становятся активными в своем неприятии окружающего общества и начинают действовать — зачастую как террористы-одиночки. Какую-то информацию они получают из интернета, там же устанавливая виртуальные контакты. Таких молодых людей масса — за каждым не уследишь, не проследишь личную трансформацию каждого. Я думаю, конкретный теракт в петербургском метро, если его совершил Джалилов, никак не связан с успешностью или неуспешностью связей спецслужб с религиозными лидерами. Сама природа подобной радикальности такова, что за ней очень сложно следить и ее контролировать.

— В статье «Что не так с расследованием в Петербурге» «Фонтанки» указано в том числе на специальный интерес ФСБ (хотя она должна лишь оперативно сопровождать расследование), а также на съемки задержания, похожие на постановочные. Что вы об этом думаете?

— Это очень скользкая тема. С одной стороны, действительно возникает очень много сомнений, когда смотришь эти оперативные съемки. В том числе — в том, как нам представляют расследование: вот его схватили, у него находят гранату (имеется в виду задержание ФСБ брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге. — Прим. ред.). Рассказывают, что подозреваемые друг другу перечисляют деньги, звонят — что совершенно нормально, многие люди друг другу звонят и перечисляют деньги. С гранатой вообще какой-то перебор: близкие и знакомые предполагаемого смертника вдруг расхаживают по улице с боеприпасами. В общем, возникает много вопросов и сомнений. Другое дело, что сомнения — это еще не опровержение. Специалисты ведут расследование. Вполне возможно, у них есть бесспорные доказательства, которые они не могут предъявить по вполне обоснованным соображениям.

Что произошло на самом деле — это важно понять: важно увидеть и услышать, в конце концов, убедительные свидетельства той или иной версии. Но для меня не менее важны те последствия, которые мы видим уже сейчас. Вернусь к заявлению Бортникова о том, что костяк терроризма — мигранты из Средней Азии. Вообще-то мы видим первый явный теракт, где предполагаемым смертником является выходец из Средней Азии. Я боюсь, что поспешные обобщающие заявления до окончания расследования и без предъявления всех данных создают негативный фон для обсуждения темы миграции и терроризма. Услышав это, люди, в том числе чиновники, начинают думать о миграции как о проблемном и даже опасном явлении в принципе. Притом что предполагаемых террористов и преступников среди мигрантов даже не проценты, а доли процента. Миграция — это нормальный процесс: люди приезжают и работают, так давайте включать их в легальные рамки, создавать интеграционные программы. А мы начинаем эту нормальную повседневную работу заменять фобиями и страхами: смотрите, они все участвуют в терроризме, нужно еще больше контроля и репрессий.