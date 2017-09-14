— Расскажи, как давно вы с Гудковым (Дмитрий Гудков — бывший депутат Госдумы от «Справедливой России». — Прим. ред.) и командой начали готовиться к этим выборам?

— Идея появилась примерно в феврале. Проект мы открыли в марте, тогда же начали призыв кандидатов в депутаты.

— Как идея появилась?

— Гудков сказал, что хочет идти на мэрские выборы. Это хорошая идея, мне она сразу понравилась. Я занимаюсь «Городскими проектами», и мэрские выборы определенно в сфере наших интересов. К тому же кандидат (Гудков. — Прим. ред.) хороший, почему бы и нет? Мы стали думать, что делать. И, естественно, возник первый вопрос — как пройти муниципальный фильтр? Для этого нужно 110 голосов муниципальных депутатов. Что делать? Избрать депутатов. Поэтому мы и открыли проект «Объединенные демократы».

— В чем конкретно заключалась помощь кандидатам в депутаты?

— Об этом можно книжку написать. Первые три месяца мы объясняли, что такая возможность в принципе есть. Люди не знали и не понимали, зачем идти в мундепы и как. Потом мы стали помогать им в регистрации. Кандидат должен был собрать документы и загрузить их на сайт. А наша система автоматически составляла необходимую форму для избирательной комиссии. Самому эти документы очень сложно составить — это бюрократический технический барьер, который власть специально поставила, чтобы обычный человек не мог пойти на выборы. А мы сделали простую и удобную пошаговую инструкцию для выдвижения и работы кандидатов. Все через интернет и без многочисленных штабов.

Стоимость штаба для одного кандидата — 200–300 тысяч рублей. Деньги уйдут на фотографа, контент-менеджера, верстку листовок, юриста и так далее. Мы все это брали на себя. Человек даже без денег мог пойти на выборы. Выиграть, конечно, не мог, но пойти — да. Это только начало. Мы еще много чего делали. Проводили тренинги для кандидатов, создали им фандрайзинговые странички, систему подготовки агитматериалов, которые они согласовывали, а мы отправляли в печать, организовывали разнос по подъездам. Все делали мы.

— Какие у муниципальных депутатов есть полномочия?

— О нет. Лекции по местному самоуправлению я даю по три раза в день, сегодня уже все три дал.

— Давай вкратце. Что мундепы могут изменить? Ты сам раньше говорил, что они ни на что не могут повлиять в своем районе.

— У муниципального собрания действительно практически нет полномочий. Но когда две трети этого собрания — наши люди, то это совсем другое дело. Они могут изменить устав муниципалитета и сами распоряжаться бюджетом.

Но все-таки главная функция этих депутатов не в очистке тротуара от снега. Тротуар от снега в Тропареве-Никулине вряд ли будет чиститься лучше, чем в соседнем Обручевском, где от нас никто не избрался. Тротуар везде чистят одинаково. Фишка этих мундепов в том, что они — политическое представительство. Теперь в Москве нельзя принять какое-либо решение, если не договориться с нами: с демократами, с оппозицией. У нас 260 депутатов, обладающих мандатными полномочиями, и если ты попробуешь что-то решить без нас, то минимум десять районов сразу выйдут с заявлениями и протестами.