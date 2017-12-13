Почему в московском метро мало банкоматов?

— Недавно была новость, что банкоматы Сбербанка убирают, а им на смену ставят банкоматы ВТБ. Зачем это делают сейчас и почему именно ВТБ?

— У нас задача — только выделить место для аппарата. А какой он там конкретно стоит, какого банка — метрополитену вообще без разницы. Мы сейчас кардинально пересмотрели всю концепцию торговли, появился вендинг (торговые автоматы. — Прим. ред.), мест для банкоматов стало в два раза больше. Дальше объявляется аукцион. Правило простое: кто больше способен за это место заплатить, тот аукцион и выигрывает. Сейчас аукцион выиграл банк ВТБ.

— Но вот вестибюли станций петербургского метро, например, заставлены банкоматами прямо в рядок — на любой вкус. В Москве такого никогда не было.

— Банкомат — это еще и обслуживание, необходимость инкассаторов его загружать и разгружать. Это все занимает место в зале. У нас пассажиропоток, во-первых, в несколько раз выше, чем в питерском метро, свободного места не так много. Если есть возможность ставить два банкомата, мы ставим два. Нет такой осознанной политики, что мы ставим только один на станцию.

— А в подземных переходах могут появиться банкоматы?

— Если вы позвоните и скажете, мол, хочу в редакцию The Village банкомат, то вам банк принесет список требований: надо крепить к стене анкерами вот такой вот толщины, должен быть вооруженный охранник, какие-то камеры, тревожная кнопка и так далее. Поэтому в подуличниках, к сожалению, сейчас не получилось сделать, и пока не планируем.

— Очень часто спрашивают: почему на некоторых станциях («Беляево», например) пандусов до сих пор нет, хотя на новых ставят везде? Разве их ставили не централизованно?

— Там, где ширина лестницы у перехода позволяла добавить пандус, они уже были установлены. Старые неудобные пандусы тоже заменяем, после проверки. В крайнем случае всегда можно вызвать сотрудников нашего «Центра обеспечения мобильности».

Сколько людей ездит в метро?

— Сколько пассажиров использовало метро в 2017 году?

— За этот год мы перевезли 1,8 миллиарда человек. Это больше, чем в прошлом, на 3,1 %. Среди метрополитенов мира мы в тройке-четверке лидеров, больше нас только крупные азиатские системы — притом что у них и сеть сильно больше. Во-первых, открытие МЦК прибавило трафик. Во-вторых, открытие новых линий метрополитена. Участок Солнцевской линии ввели, от «Раменок» до «Парка Победы». В-третьих, мы достаточно сильно чувствуем на себе события, связанные с миграцией и экономикой, видим повышенный трафик из Московской области. Есть и органический рост — люди просто решают пересесть на общественный транспорт. В выходные у нас больше пассажиров по сравнению с прошлым годом.

— А по МЦК какая статистика?

— Когда только открывался проект МЦК, там было около 200 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас это 400 тысяч — уже сравнимо со средней линией метро. Учитывая, что МЦК открылось год назад, это огромный рост и популярность. А ведь открыты еще не все пересадки с платформ РЖД, и некоторые новые станции метро (например, станция «Шелепиха») будут сразу иметь теплый переход на МЦК.

— На каких конкретно линиях поменялась загрузка?

— Если я скажу, что Кольцевая линия разгрузилась на 15 %, это не значит, что прямо вся целиком. Мы видим эффект между «Комсомольской» и «Проспектом Мира», и наоборот — от «Проспекта Мира» до «Новослободской». Остальные перегоны — порядка 10 %. Сокольническая линия разгрузилась на севере, потому что там две пересадки, на «Бульваре Рокоссовского» и на «Черкизовской». Там больше 20 %. Еще сильно разгрузилась Серпуховско-Тимирязевская линия на севере — около 10 %, Калужско-Рижская линия — на юге.