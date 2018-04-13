Суть «дыры», аналогия с Facebook и спам-рассылки

— Большинство людей никогда не меняют MAC-адреса своих устройств. Многие также неосторожно размещают телефонные номера в социальных сетях. Ваша уязвимость около года позволяла поймать mac-адреса в вагоне, затем считать «цифровые профили» людей, вытащить оттуда номер телефона, а затем найти человека в соцсетях, узнать его имя и другое, просто вбив полученный номер телефона в Google. Вам не кажется, что это опасная связка?

Олег: Номер телефона можно вбить и без нас. Кому принадлежит MAC-адрес, узнать через нас невозможно.

— Раньше можно было, до 3 марта.

Олег: Можно было только сниффером собрать несколько десятков MAC-адресов. Окей, даже если ты затем (по раскрытому номеру телефона. — Прим. ред.) нашел человека в соцсетях, дальше что? Мы теперь узнали, как он выглядит, мы это и так знали, когда сканировали его MAC-адрес. Что нового? В чем цель? Найти через нас конкретного человека все равно не получится: для этого нужно сначала узнать его номер телефона [при встрече].

— Дело в том, что становится публичным очень большой массив данных о поведении человека в интернете, который вы собираете. Я не хочу проводить дурацкие аналогии…

Олег: Ну, проведите дурацкую аналогию.

Михаил: Объясните, в чем угроза, в чем риск для наших абонентов?

— Хорошо. Угроза в том, что у Facebook сейчас такая же проблема.

Михаил: Секундочку. (Смеется, — прим. ред.). У Facebook сейчас доказан факт утаскивания у них 70 миллионов профилей. Это факт. У них был массовый слив данных, у нас его не было.

— У вас были доступны данные цифрового портрета. Его можно было сопоставить с конкретным человеком.

Михаил: Мы не предоставляли возможности это сделать в массе. Все утечки — мнимые или существующие — позволяли сделать это индивидуально. Если вы уже знаете номер и забиваете его в Google, находите человека в соцсетях, то, естественно, можете сопоставить. Но, извините, наша сеть — это тогда, наверное, самый сложный способ получить номер телефона человека.

— Программист разработал метод, с помощью которого собирать номера можно было довольно массово.

Михаил: Окей, предположим, кто-то использовал и собрал 300 номеров — а дальше что?

— У меня же не технологический вопрос, а идеологический.

Михаил: Вот люди боятся использовать публичные сети. Когда вы сидите на сайте и у вас разрешены трекинг и cookies в браузере, вы оставляете сайтам свой социальный профиль. Понятно, что его никто под замком не держит, потому что это не персональные данные. Тот же Facebook содержит кучу персональных, более токсичных данных. Если бы у нас были персональные данные (по закону: например, ФИО, год рождения в связке с номером. — Прим. ред.), или подобные токсичные данные, и если бы был риск их утечки, мы бы с вами, конечно, сейчас иначе разговаривали.