— Как вы организовали митинг в защиту Telegram? Никто же ведь как-то совершенно не ожидал, обычно протесты у нас Алексей Навальный организовывает, а тут такое.

— У успеха несколько родителей. С одной стороны это мы. Мы подхватили тему, которую почему-то никто не подхватывал. Мы подали заявку просто потому, что ее все никто не подавал. Получили разрешение — «ну, окей, давайте попробуем».

Времени было мало, но у меня с передачи есть медийные связи, я сразу всем написал: «Ребята, мы организуем, это будет не дно, давайте сделаем непозорный митинг». Нас подхватил сначала YouTube, потом подхватил Telegram. Финальный аккорд — за два дня до митинга нас поддержал Паша Дуров, который сам себя считает либертарианцем, после этого нас стало невозможно игнорировать. Благодаря Паше мы половину получили, это точно.

— Вам не поступало предложений потом провести совместное мероприятие?

— От Дурова?

— От Навального.

Сейчас происходит митинг 12 числа (интервью состоялось до митинга, на который пришло, по оценкам МВД, около полутора тысяч людей. — Прим. ред.), который организуем не мы, мы не имеем никакого отношения. Его организуют так называемые «серьезные партии»: «Парнас», «Яблоко», «Гражданская инициатива». У всех регистрации, они все себя мнят политиками федерального масштаба. Посмотрим, что у них получится. Я давно считаю, что у них нет живой поддержки. Я думаю, 12 числа мы в этом убедимся. Они звали нас в организаторы, но я видел, что они относятся к организации несерьезно.

— Несерьезно — это как?

— Они ничего не могут предложить по сравнению с тем, что сделали мы, и рассчитывают, что мы нагоним массу. Мы можем нагнать, но, во-первых, зачем? Во-вторых, любая политическая деятельность должна идти по нарастающей. В плане людей они не могут нам ничем помочь. Это в лучшем случае будут те же люди, которые уже выходили, ну, может, 15 тысяч человек, не рост. И все это будет поделено среди организаций, которые мне не симпатичны. Зачем это нужно?

— Расскажите о ваших несимпатиях к «Яблоку» и «Парнасу».

Это мое мнение, не мнение партии. Я считаю, что они играют против гражданского общества, что неоднократно доказывали. В России сейчас институциональная политика ровно таким образом организована специально, чтобы туда новые люди не проникали. Это не баг, это фича. «Парнас» и «Яблоко» просто симулируют политическую деятельность, говорят: «О, давайте мы сейчас изменим систему». В 2011 году мы на это купились. Закончилось тем, что Кудрина назначили главой Счетной палаты. По-моему, гражданскому обществу пора вырасти из подобных марионеточных организаций. Либертарианская партия марионеточной организацией не является, я этим очень горжусь.

Люди, которые переносили митинг с площади Революции на Болотную, которые рассказывали, что нам не нужны революции, сейчас празднуют. Я на Болотную площадь выходил не для того, чтобы Кудрин сел в Счетную палату. Эти люди меня предали. Очень хорошо, что люди перестали воспринимать их как союзников.

— Хорошо, нужно полностью отказаться от иллюзии институциональной политики. А что дальше?

— Очень правильно — иллюзии. В выборах участвовать надо. Потому что это медийная история. Если есть возможность пройти в депутаты, увеличивать свою узнаваемость, использовать это в своих целях, то это надо делать. Если ты хочешь использовать какие-то возможности, которые дает тебе государство, ты их используешь, чтобы добиться своих целей, то ты все правильно делаешь, так и надо.

Власть не хочет меняться. Надо отдавать себе в этом отчет. У нее был шанс в 2011 году, она этого не сделала. Я не знаю, почему, но этот поезд ушел. Когда власть хочет измениться, она ведет себя иначе. Она не тасует Мутко, она меняет людей. Наша власть меняться не хочет. Пора начать смотреть правде в глаза.