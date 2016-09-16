В Москве сейчас — а если быть точным, на 1 июля 2016 года — зарегистрированы 7 миллионов 342 тысячи избирателей. Всего же, по данным Госстата, в столице живет 12 миллионов 330 тысяч человек. Разница составляет ровно 5 миллионов. Вычитаем из них детей и подростков — и получаем пару миллионов людей, пораженных в избирательных правах. Таких, как я: москвичей второго сорта.

Скорее всего, их, то есть нас, больше. Официальная статистика, конечно, занижает численность населения города, подсчитывая только людей с постоянной и временной регистрацией — студентов и «белых» рабочих. Оценки в 15, а то и 20 миллионов жителей, пожалуй, ближе к действительности. Недавно расформированная ФМС уверяла, что в Москве не более 700 тысяч граждан России без какой-либо регистрации, но весь мой эмпирический опыт подсказывает, что это неправда.

Ежегодно московские вузы и колледжи выпускают сотни тысяч менеджеров, журналистов, дизайнеров, программистов, юристов, экономистов, а то и просто продавцов в магазинах у станций метро, которые, согласно их паспортам, проживают в Самаре, Краснодаре, Вологде, Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Владивостоке, Воронеже и Тамбове. Не очень часто слышны истории о том, как они триумфально вернулись домой, верно? Понабрался, мол, ума в столице и поехал поднимать родину. И прибавьте к этому еще людей, отучившихся в регионах и затем приехавших в Москву попытать удачу.

Всех их, то есть нас, немало: 2 миллиона, пять, семь? Честно, не знаю. Но думаю, не совру, если скажу, что столичные средний и креативный классы (пересекающиеся, но не совпадающие множества) процентов на 50 состоят из этих невидимых для властей людей.

Помимо голосования, невозможность которого не для всех является трагедией, все они сталкиваются с сотней бытовых проблем. Оформить загранпаспорт? Или дорого и очень долго в центре на «Новослободской», или ехать в родной город. Вообще, москвичи второго сорта уже привыкли и даже не видят порой ничего такого в том, что для получения какой-то услуги от государства — самой обычной бумажки — им надо проехать тысячу километров туда-обратно, а то и две, и десять. Россия большая, и не всем повезло быть родом из Рязани.

«Невидимые» люди иногда болеют и тогда идут в районную поликлинику выслушивать в сотый раз, что они тут не «прикреплены». У «невидимых» людей рождаются дети, и тогда приходится давать взятки, чтобы устроить их в детский сад, а потом и в школу. Государственные телеканалы любят смаковать, как тяжело живется русскоязычным негражданам в странах Балтии, но ни разу я не видел там сюжета про обывательский ад русскоязычных «негорожан» в Москве.