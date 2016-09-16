Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» выбрало 15 лучших экологических стартапов, которые войдут в программу бизнес-акселератора городских властей Moscow Eco Challenge. Об этом The Village рассказали организаторы программы.

Всего заявки на участие в проекте подавали более 70 стартапов, которые работают в Москве или имеют здесь свое представительство. Уточняется, что предпочтение при отборе отдавалось командам, близким к стадии полноценной работы.

В итоге в акселератор попали мобильное приложение «Экологическая карта Москвы», городские сады City Farming, «Артель братьев Пушкарёвых» (которая производит фермерские продукты), проект очистки воды и воздуха СВЧ и УФ-излучением, магазин «Продукты без упаковки», система безреагентной очистки воды «Аквифер», проект сверхэнергоэффективного остекления «Теплориум», проект оздоровления воздуха «Фитодизайн», «Центр экономии ресурсов», организация раздельного сбора мусора «Чистое дело», команда экологических квестов «Чистые игры», строительное ателье «ЭкоЛегоДом», благотворительный магазин Charity Shop, международный фестиваль кино о природе ECOCUP и проект переработки бытовых отходов в удобрения.

Участники программы получат поддержку и личные консультации экспертов бизнес-сферы. Программа акселератора рассчитана на два месяца и завершится финальным награждением проектов 15 ноября. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте организаторов.