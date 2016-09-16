Издательство «Астрель-СПб» купило права на роман-антиутопию «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса и займется его изданием. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Ну что же, it's official. Мы купили и уже наполовину перевели роман Дэвида Фостера Уоллеса „Infinite Jest“ (то есть около 600 страниц из 1 200). Сразу можем предупредить, что раньше второй половины следующего года книгу можно не ждать, работы еще много», — говорится в сообщении.

Ну что же, it's official. Мы купили и уже наполовину перевели роман Дэвида Фостера Уоллеса "Infinite Jest" (то есть окол... Опубликовано Зарубежная фантастика от Астрель-СПб 16 сентября 2016 г.

Представители издательства отметили, что «Бесконечная шутка» — это «последний великий роман ХХ века, стоящий наряду с „Улиссом“ Джеймса Джойса и „Радугой тяготения“ Томаса Пинчона», а также назвали книгу «одним из самых сложных, самых интеллектуальных романов американской литературы». В 2005 году журнал Time включил ее в список 100 лучших книг на английском языке среди опубликованных после 1923 года. Название романа отсылает к фрагменту пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира, в котором датский принц говорит о Йорике: «Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки».

Впервые роман появился на прилавках Соединенных Штатов в 1996 году. Сам Уоллес в 2008 году покончил с собой из-за непрекращающихся приступов депрессии.

