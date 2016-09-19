Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов побеждает на выборах в Государственную думу в Южном одномандатном округе города, набрав 33,78 % голосов после обработки 63 % бюллетеней. На думских выборах Милонов выступает в качестве кандидата от «Единой России».

На втором месте его главный конкурент, представитель «Справедливой России», депутат-градозащитник Алексей Ковалев (15,23 %). На третьем месте — депутат от партии «Яблоко» Ольга Цепилова, за нее проголосовали около 10 % избирателей.



Виталий Милонов был депутатом городского парламента двух созывов (выборы 2007 и 2011 годов). Он известен неоднозначными и провокационными заявлениями, в основном касающимися вопросов частной жизни граждан, религии и сексуальной ориентации.