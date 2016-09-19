В Москве 1 октября состоится второй благотворительный забег «1 000 километров любви», средства от проведения которого пойдут на помощь Детскому ожоговому центру. Об этом The Village сообщили представители благотворительного фонда «Детская больница».

В течение суток каждый сможет пробежать вместе с представителем команды RTeam любую дистанцию от Воробьевской до Пушкинской набережной. Маршрут будет начинаться под метромостом у станции метро «Воробьевы горы». Стартовать бегуны будут каждый час с 10:00 1 октября до 10:00 2 октября. В случае, если человек хочет участвовать в забеге, но не имеет возможности оказаться в Нескучном саду, он может присоединиться к акции, выложив свои результаты в приложении Strava.

Принять участие в забеге можно, внеся пожертвование в размере одной тысячи рублей. Эти деньги пойдут на программу медицинской реабилитации и привлечение внимания к проблеме детской ожоговой травмы.

Зарегистрироваться для участия в забеге и найти подробную информацию о нем можно на сайте мероприятия.