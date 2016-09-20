Коммунальные службы Москвы начали подачу тепла на городские объекты — речь идет, в первую очередь, о социальных учреждениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунальных услуг и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

«Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мною подписано распоряжение о начале пуска тепла. Эти работы будут вестись поэтапно, подключение всех потребителей завершится в течение пяти дней», — заявил Бирюков.

Он также уточнил, что по существующему нормативу отопление в Москве включается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов выше нуля. При этом первыми к теплоснабжению подключаются детские сады, школы, больницы, поликлиники и другие объекты социальной сферы, а затем жилые дома.