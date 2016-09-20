Компания Urbica Design разработала интерактивную карту Galton — сервис для построения так называемых «зон доступности». С помощью Galton пользователи могут получать информацию о находящихся поблизости объектах (станциях метро, кафе, магазинах), а также выстраивать маршруты на основе системы изохрон. Воспользоваться картой можно через специальный сайт.

«Для демонстрации сервис работает в режиме построения изохрон пешком и на автомобиле для нескольких крупных городов в пределах 10 и 20 минут, однако все параметры сервиса настраиваются и можно легко добавить и другие города», — рассказывают авторы проекта.

«Мы решили сделать технологию доступной и в формате небольшого проекта, чтобы каждый пользователь мог поиграться с этим инструментом, узнать, например, какие территории и места ему доступны в пешей зоне доступности. А еще интересно сравнивать разные города, мы добавили с десяток других карт OpenStreetMap», — рассказал The Village один из авторов проекта Андрей Кармацкий.



Уточняется, что Galton, помимо отображения линии или области доступности, может использоваться для анализа пространственных данных — например, для расчета охвата (так, можно узнать, сколько людей проживает или работает в пешей доступности в пределах 5–10 минут от заданного объекта). Для этого используется система изохрон, описываемая как линия, нарисованная на карте и соединяющая точки одновременных событий (в частности, продолжительность поездки). На примере метро авторы показывают, что если рассчитать зоны для станций подземки, «можно визуально сравнить, насколько оно доступно в пределах пяти минут пешком».

Вместе с тем Galton может делать и более сложные расчеты, подсчитывая рейтинг места с учетом множества параметров, расположенных в зоне пешей доступности объектов. Само же название проекта отсылает к личности сэра Фрэнсиса Гальтона — английского исследователя и географа, который в публикациях Королевского географического общества в 1881 году составил карту Isochronic passage chart, где отмечалось, сколько дней будет занимать путь из Великобритании до различных мест земного шара.

