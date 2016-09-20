На дизайн-заводе «Флакон» 24 сентября состоится благотворительный фестиваль «Узелок добра», приуроченный ко всемирному Дню борьбы с лимфомами. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

«На фестивале мы проводим благотворительную ярмарку — все пожертвования пойдут на помощь людям, страдающим онкогематологическими заболеваниями. Мы приглашаем на наш фестиваль врачей-гематологов, которые расскажут о ранней диагностике лимфом, будут выступления музыкантов, пройдут творческие мастер-классы», — говорится в анонсе события.

Организаторы уточнили, что мастер-классы, запланированные в программе, будут посвящены рисованию акварелью, изготовлению заколок из полимерной глины, росписи сумок, изготовлению авторских блокнотов, а также работой с шерстяными изделиями.

Также авторы фестиваля отметили, что для благотворительной ярмарки нужны вещи в хорошем состоянии. По их словам, это могут быть предметы интерьера: посуда, сувениры, статуэтки или предметы обихода прошлых лет. Вещи можно приносить по следующим адресам: кафе «Квартира 44» на «Полянке» (улица Малая Якиманка, 24/8, метро «Полянка») или ресторан «Бельгийская брассери 0.33» (улица Садовая-Спасская, 17/2, метро «Красные ворота»).

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте «Флакона».