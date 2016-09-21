В Музее Москвы 22 сентября откроется экспозиция «Европейцы в Москве», посвященная археологическим находкам программы «Моя улица». Об этом сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Посетителям покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе, — это артефакты как из фондов музея, так и найденные археологами совсем недавно на улицах города. Так, во время городского благоустройства специалисты обнаружили фрагменты сосудов типа «рейнский каменный товар» (керамика из плотной глиняной массы, полевого шпата и кварца) XVII–XIX веков из Германии, фарфоровую статуэтку «Женщина с ребенком на руках» второй половины XIX века и немецкий садовый керамический светильник рубежа XIX–XX веков.

Кроме того, посетители выставки увидят артефакты, найденные на территории Китай-города еще в 1990-е годы. Как рассказали в музее, один из самых примечательных из них — стеклянный орнаментированный штоф XVII века в стиле венецианской филиграни. Среди экспонатов значатся также сигнальный латунный рожок с готической надписью (Германия, XVIII–XIX века), торговые свинцовые пломбы (Западная Европа, XVII–XIX века) и бутыль с надписью в клейме Balsam (Германия, XIX век).

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Новая экспозиция открывается 22 сентября в 17:30 и продлится до 16 октября. Полный билет обойдется посетителям в 100 рублей, а льготный — в 50 рублей. Временная экспозиция, как и основные залы Музея Москвы, будет открыта для посещения во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00, а в четверг — с 11:00 до 21:00. С более подробной информацией о выставке можно ознакомиться на сайте Музея Москвы.