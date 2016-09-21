В субботу, 25 сентября, во дворе Музея Москвы пройдет «Блошиный рынок». Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

Здесь можно будет посмотреть и купить винтажные наряды, украшения, старые книги, игрушки, утварь для дома, самовары и подсвечники. Также покупатели смогут посетить здесь танцевальные мастер-классы, ретрофотостудию, послушать музыкантов и выпить кофе. Так, в 11:00 здесь выступит Шагающий духовой оркестр под руководством Валерия Букреева, а в 13:00 будет играть хиты советской и зарубежной эстрады театрально-музыкальное трио Le Babieu.

Для детей будет работать специальная зона обмена игрушками, где дети смогут попробовать продать предметы, сделанными своими руками или надоевшие игрушки, книги и другие вещи.

Рынок будет открыт для посетителей с 11:00 до 19:00.