Начиная с 1 октября и до конца осени 2016 года вход в столичный Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, петербургские Эрмитаж и Русский музей, а также еще 16 художественных музеев в 15 городах России будет бесплатным. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что в Пушкинском музее организует специальную выставку картин для слабовидящих и незрячих посетителей. Там представят тактильные копии картин Гогена, Пикассо, Шардена, Кранаха, Боттичелли и Руссо. По словам директора ГМИИ имени Пушкина Марины Лошак, подобная выставка может стать «гастролирующей по стране».

Также свободно посетить можно будет музеи в Астрахани, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени и Ярославле. Акцию с бесплатным входом проводит Сбербанк в честь 175-летия компании.