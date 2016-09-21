Обновлено: добавлена информация об извлечении тел погибших

Обновлено: добавлена информация об обнаружении тел всех трех членов экипажа

В Подмосковье разбился вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк министерства.

«Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Люберецком районе, рядом с населенным пунктом Октябрьский. Вертолет принадлежит Жуковскому авиацентру МЧС России», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли.

Как заявили ТАСС в пресс-службе МЧС, инцидент произошел «во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях», который проходил в Люберецком районе.

В свою очередь источник в подмосковных правоохранительных органах региона сообщил агентству, что на борту находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. Собеседник ТАСС также подтвердил информацию о том, что все находившиеся в вертолете люди погибли.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося.

UPD (22:05): Спасатели извлекли тела двух погибших в результате крушения Ми-8. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

«На месте крушения воздушного судна обнаружены тела двух из трех членов экипажа вертолета. Поиск третьего летчика продолжается», — сообщил источник.

По его информации, на месте катастрофы продолжается пожар.

UPD (22:18): По информации ТАСС, обнаружены тела всех троих членов экипажа.

«На месте обнаружены тела троих погибших членов экипажа — всех находившихся на борту», — рассказал источник агентства в подмосковных правоохранительных органах.

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