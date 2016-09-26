Все фонтаны, работающие в столице, отключат 1 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, передает информагентство «Москва».

«В соответствии с регламентом 1 октября в Москве отключаются фонтаны», — заявил Бирюков.

Фонтаны в Москве в 2016 году начали работать 28 апреля. Среди них 58 самых крупных фонтанов находятся в эксплуатации государственного бюджетного учреждения «Гормост», 347 фонтанов обслуживают другие организации, а 247 — коммерческие структуры, среди которых деловые и торговые центры, а также рестораны.