На здании Министерства иностранных дел России на Смоленской площади установят новый шпиль, при этом основная часть работ по реконструкции этого элемента высотки уже начата. Об этом сообщает ТАСС.

«Со времени строительства здания шпиль много потерял, и в эстетическом плане тоже. Первоначально его не было, элемент появился якобы по указанию Сталина. Шпиль свое отстоял. Когда возникли проблемы, ржавчина, было принято решение обследовать данную часть. Стало понятно, что сталь недолговечна. В итоге принято решение конструкцию демонтировать и возвести новую, корпус будет облицован нержавейкой», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимир Потапкин.

Он также отметил, что работы над шпилем высотки не начинали, пока у пары соколов-сапсанов, живущих на нем, не выросли птенцы. По словам Потапкина, в настоящее время птицы перебрались на крышу гостиницы «Украина», но, как обещали строителям орнитологи, затем они вновь вернутся на прежнее место.

Ремонтные работы на высотке МИД планируют завершить к концу 2017 года.

