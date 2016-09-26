Власти России намерены разработать к чемпионату мира по футболу 2018 года перечень стандартов по развитию городских пространств. Этим проектом займется консалтинговое бюро «Стрелка», принадлежащее Александру Мамуту, пишет газета «Коммерсантъ».

3 800 000 000 рублей получит КБ «Стрелка» за разработку перечня стандартов

по развитию городских пространств

Издание отмечает, что контракт заключается без конкурса, поскольку второй стороной выступает некоммерческий фонд — Фонд единого института развития в жилищной сфере, возглавляемый гендиректором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александром Плутником.

КБ «Стрелка» вместе с фондом должны разработать федеральный перечень стандартов по жилищному строительству и развитию городских общественных зон в сложившихся районах застройки и для применения при освоении новых территорий. В Минстрое отметили, что эти рекомендации в будущем могут утвердить на законодательном уровне.

