На крышах обоих вестибюлей станции метро «ЦСКА», которую планируют запустить до конца 2016 года, организуют места для отдыха — там высадят траву, а также поставят несколько скамеек. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Уточняется, что на крышу можно будет подняться по ступенькам, по периметру же организуют пешеходную дорожку для прогулок, а вокруг вестибюлей станции разобьют небольшой парк. При этом сами вестибюли овальной формы остеклят, сделав прозрачными. Как рассказали представители «Стройкомплекса», плавные линии сооружений будут напоминать холмы в парке, который разобьют рядом со станцией.

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Вместе с тем у каждого вестибюля станции «ЦСКА» будет по пять подземных этажей, два из которых — технические. Нижний этаж отведут под саму платформу, а над ней планируют обустроить еще два подземных этажа. Предполагается, что их отдадут под общественное пространство с торговыми зонами общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что саму станцию оформят в фирменных красно-синих цветах клуба ЦСКА. На потолке станции будет расположена декоративно-художественная композиция, посвященная разным видам спорта, — его предполагается оформить сюжетами из жизни спортивного клуба. Также на станции появятся изображения футболистов, хоккеистов, легкоатлетов, парашютистов, борцов и баскетболистов.