Губернатор Георгий Полтавченко прокомментировал слухи о своей возможной отставке и фактически опроверг их, сообщает «Петербургский дневник».



По словам губернатора, он может покинуть свой пост по трем причинам: «Если жители города перестанут мне доверять, а судя по соцопросам — они мне доверяют. Второе: президент РФ — единственное лицо, которое может меня куда-то переместить. Но мы с ним этот вопрос не обсуждали. И если я сам решу – но пока такого желания у меня нет, я еще хочу с вами поработать».



Полтавченко также попросил не ориентироваться на «досужих щелкоперов» и заявил, что будет увольнять тех, кто распространяет слухи об его отставке: «К сожалению, в каждом коллективе есть бездельники. Есть и у нас такое. А ту информацию, которую муссируют о мое уходе, сидят и обсуждают. Я прошу вас предупредить таких людей о том, что буду выгонять. И прошу прекратить все разговоры».



Ранее РБК со ссылкой на три источника сообщало, что Полтавченко могут сменить после выборов в Государственную думу, которые прошли 18 сентября.