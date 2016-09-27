Власти Москвы совместно с компанией «Яндекс» занимаются разработкой специального интернет-браузера для чиновников и государственных учреждений: работу планируют завершить в 2017 году. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, передает информагентство «Москва».

«Мы тестируем браузер на себе и доработаем его, и более того — реализуем его, просто потому, что это банально удобно. У нас была реорганизация в департаменте, сейчас новая команда будет доделывать этот проект. Я думаю, в 2017-м мы его сделаем», — заявил Ермолаев. Он также отметил, что в перспективе новый браузер будет использоваться во всех госучреждениях столицы.

Ранее сообщалось о планах по переводу столичных чиновников и сотрудников госучреждений на работу в отечественной операционной системе и с российскими офисными программами. Так, в течение 2017–2018 годов планируют провести замену почтового сервиса от Microsoft в госучреждениях на его российский аналог.

С 1 января 2016 года в России действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения госорганами. Они могут приобрести зарубежный софт только в том случае, если его конкурентоспособных аналогов не окажется в реестре отечественного ПО. При этом госслужащим потребуется обосновать, почему им не подошли российские разработки. Такой же механизм планируется использовать и в госкомпаниях.