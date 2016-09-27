В парке Горького в октябре запустят новый цикл тематических экскурсий и квестов по территориям парка — в частности, по «Музеону», Нескучному саду и Воробьевым горам. Об этом The Village рассказали представители площадки.

«Уникальная возможность пройти по любимым маршрутом с опытным экскурсоводом и узнать, как в парке Горького появилась девушка с веслом, какую скульптуру в парке искусств „Музеон“ называют „плакатом в бронзе“, какими были первые аттракционы и почему Пиковая дама не хотела продавать свое поместье Николаю I», — говорится в сообщении.

Так, с 3 по 9 октября в парке пройдет «Нескучная неделя», включающая в себя экскурсии «Мифы и легенды Нескучного сада», «Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада» и квест «Лабиринт любви в Нескучном саду», а с 10 по 16 октября посетителей ждет программа «Неделя партерной жизни 1920–50-х годов» с квестом «Кто ищет, тот всегда найдет» и экскурсией «Живая история парка Горького».

Вместе с тем с 17 по 23 октября в парке Горького организуют «Эконеделю на Воробьевых горах» с квестом «Экотропа» и экскурсией «Вековые тайны Андреевского монастыря», а с 24 по 30 октября пройдут «7 дней в парке искусств „Музеон“», во время которых запланированы экскурсия «Обзорный маршрут» и квест «Игра с вождями в прятки».

Стоимость участия в мероприятиях варьируется от 150 до 300 рублей. С более подробной информацией о квестах и экскурсиях в парке Горького можно ознакомиться на официальном сайте площадки.