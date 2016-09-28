В Москве в пределах Садового кольца заработали 100 дополнительных точек доступа к бесплатной городской сети Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Осенью началась реализация проекта по созданию в пределах Садового кольца бесплатной сети Wi-Fi. Точки доступа преимущественно установлены на реконструированных улицах, популярных маршрутах и местах отдыха. Реализация проекта осуществляется в несколько этапов. В рамках первого и второго этапа до 28 сентября были включены 300 точек доступа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца года будут включены еще 800 точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Всего в сети заработают 1,1 тысячи хотспотов со скоростью канала 50 мегабит в секунду. При этом скорость каждого пользователя составляет около 1 мегабита.

Ранее появилась информация, что в Москве внутри Бульварного кольца ко Дню города, 10 и 11 сентября, установят около 200 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Как отмечают специалисты, с 10 сентября к городской бесплатной сети успели подключиться более 7 тысяч пользователей, при этом среднее время сессии составило 47 минут. По данным городских властей, наибольшей популярностью пользуются точки доступа на Тверской, Большой Дмитровке и Никольской улицах, а также на площади Мясницкие Ворота и в Камергерском переулке.