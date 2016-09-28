В Москве откроется филиал екатеринбургского фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» — он расположится в усадьбе Долгоруковых-Бобринских, реконструкцию которой планируют завершить до конца 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В филиале организуют музейно-выставочное пространство для временных экспозиций и проведения камерных вечеров, при этом некоторые помещения, по планам организаторов проекта, «будут отражать московский период жизни Ельцина». Вместе с тем бывший кабинет президента останется в екатеринбургском центре, поскольку его размер слишком велик для московской усадьбы.

Общая площадь зданий комплекса составит 6,7 тысячи квадратных метров. На втором этаже разместятся представительские помещения центра для приема официальных лиц и почетных посетителей, кабинеты руководства, библиотека и многофункциональный зал. Третий этаж, за исключением исторического коридора, переоборудуют под современные офисы для сотрудников центра. Библиотека же будет находиться в восточном флигеле, а хранилище фонда — в подвале. Кроме того, под комплексом создадут подземный этаж с парковкой, там же будут восстановлены винный и дровяные погреба. Во дворе усадьбы зимой будут заливать каток.

Стоимость проекта составляет 1,33 миллиарда рублей. Подрядчиком стало ООО «Ремтехник».

