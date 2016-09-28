В столичном районе Строгино на месте снесенного кинотеатра «Таджикистан» появится современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв, передает ТАСС.

«Культурно-досуговый центр в районе Строгино на месте сноса кинотеатра „Таджикистан“ по адресу улица Маршала Катукова, 8 откроется в 2018 году», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в четвертом квартале 2016 года планируется провести торги по определению технического заказчика и генподрядчика на строительство сооружения. При этом проектно-сметная документация по объекту уже разработана и согласована государственной экспертизой.

Отмечается, что проектом предусмотрено строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров с подземным этажом, универсальным зрительным залом на 500 мест для проведения концертов и конференций, выставочной зоной и несколькими кафе.

