Rambler&Co запустил проект Get Russia, на котором будут публиковаться переведенные на английский язык статьи «Афиши», «Ленты.ру», RNS и других изданий, которые входят в группу компаний. Об этом vc.ru сообщили представители Rambler&Co.

«Адаптация ключевых материалов изданий Rambler&Co позволит иностранному читателю увидеть информационную картину дня, составленную общественно-политическими СМИ, погрузиться в богатейшую историю, культуру страны, узнать о передовых открытиях и разработках российских ученых и многом другом, о чем пишут издания Rambler&Co», — пояснил заместитель исполнительного директора Сергей Яковлев.

Как поясняют создатели Get Russia, здесь будут публиковаться как обзоры достижений армии и флота, так и рассказы о самых отдаленных уголках России и населяющих народах. «Не обойдется и без рецептов многонациональных российских блюд от известных шеф-поваров», — добавил руководитель проекта Антон Игнатьев.

Команда проекта состоит из руководителя и пула переводчиков. Позже сайт может начать выпускать собственный контент.