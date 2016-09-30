Центризбирком России закончил регистрировать депутатов, вошедших в состав Госдумы седьмого созыва по итогам выборов, которые прошли в России 18 сентября. Таким образом, новый состав Госдумы утвержден в своем окончательном варианте, передает ТАСС.

В последнюю очередь ЦИК зарегистрировал 31 депутата, которые заняли места тех, кто прошел в Думу, но отказался от мандата. 25 новых парламентариев представляют партию «Единая Россия», пять — КПРФ и один — «Справедливую Россию».

Всего в Государственную думу вошли 449 депутатов. Одно место пока остается свободным — это кресло Сергея Нарышкина, который победил на выборах в одномандатном округе в Ленинградской области, однако уже после выборов был назначен на пост руководителя Службы внешней разведки, что не позволяет ему быть парламентарием. Повторные выборы в этом округе пройдут в сентябре 2017 года.