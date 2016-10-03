На выходных в Петербурге на набережной канала Грибоедова появился дорожный знак, предупреждающий о том, что ловцы покемонов могут быть источником опасности. На изображении в красной окантовке показаны фигуры двух человек с гаджетами и один из персонажей игры Pokémon GO.

Инициаторы акции неизвестны.

Как сообщили «Радио Балтика» в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга в понедельник, дорожный знак будет демонтирован: власти начали проверку обстоятельств появления таблички в центре города. По предварительным данным, размещение конструкции признали незаконным и самовольным. За нарушение законодательства авторам знака пригрозили крупным штрафом до 25 тысяч рублей.