На выходных в Петербурге на набережной канала Грибоедова появился дорожный знак, предупреждающий о том, что ловцы покемонов могут быть источником опасности. На изображении в красной окантовке показаны фигуры двух человек с гаджетами и один из персонажей игры Pokémon GO.

На набережной канала Грибоедова, рядом с Русским музеем, петербуржцы заметили новый дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов!», установленный неизвестными лицами. Ранее руководство петербургских музеев Эрмитаж и Русский музей заявило, что не имеет ничего против ловцов покемонов в учреждениях. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в запрете нет необходимости, пока поклонники игры не врезаются в экспонаты и не повреждают витрины. Присылайте нам свои новости или ставьте #городвкурсе под фотографиями городских событий и происшествий - мы их обязательно опубликуем! #городвкурсе #петербург #покемоны #русскиймузей #знак

Фото опубликовано Народные новости Петербурга (@real.piter)

Инициаторы акции неизвестны.

Как сообщили «Радио Балтика» в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга в понедельник, дорожный знак будет демонтирован: власти начали проверку обстоятельств появления таблички в центре города. По предварительным данным, размещение конструкции признали незаконным и самовольным. За нарушение законодательства авторам знака пригрозили крупным штрафом до 25 тысяч рублей.