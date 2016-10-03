Министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с участниками финального испытания конкурса «Учитель года» заявила, что считает нужным вернуть письменные экзамены при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала Васильева, добавив, что сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» школьной программы.

Также, по мнению министра, надо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы. Такая мера должна «изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ», — пояснила Васильева.