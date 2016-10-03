Бывший директор парка Горького Елена Тюняева прокомментировала свой уход с поста, о котором стало известно утром 3 октября. В комментарии The Village она заявила, что решение об уходе с должности руководителя парком было принято ею самостоятельно.

Некоторое время назад мне было сделано предложение заняться другим проектом. После длительных размышлений мною было принято решение принять это предложение после окончания срока контракта в парке Горького. Надеюсь, что проделанная Сергеем Капковым, Ольгой Захаровой и мною работа позволит новому директору успешно продолжить развитие парка на благо москвичей и сохранить статус лучшего парка Москвы и России. Елена Тюняева, бывший директор парка Горького

Елена Тюняева возглавила парк 30 сентября 2015 года, сменив на этой должности Ольгу Захарову. До этого она занимала пост директора парка «Музеон». После увольнения Захаровой «Музеон» и парк Горького объединили под руководством Тюняевой. Новым директором парка стала Марина Люльчук, которая возглавляла до этого Мосгорпарк.