У департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сменился руководитель — должность покинул Алексей Майоров. Как сообщает ТАСС, об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«Алексей Валентинович пошел на свободные хлеба, покидает госслужбу. Было много сделано в области порядка, безопасности. Спасибо за работу», — сказал Собянин на заседании президиума городского правительства.

Новым главой департамента стал Владимир Черников, который до этого руководил департаментом межрегиональных связей, национальной политики и туризма.