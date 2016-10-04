Власти Москвы утвердили третий список объектов, признанных самостроем и подлежащих сносу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает информагентство «Москва».

«Мы должны рассмотреть дополнительный список объектов опасного самостроя, которые необходимо снести. Мы теоретически говорили о том, что самострой опасен для жизни и здоровья людей. Последний пожар на Алтуфьевском шоссе произошел как раз на объекте самостроя», — сказал Собянин.

При этом мэр добавил, что надо активнее вести работу по борьбе с самостроем, где «антисанитария, криминал, незаконные мигранты — полный букет криминальной ситуации». В частности, речь идет о районе у станции метро «Петровско-Разумовская».

По словам главы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергея Шогурова, владельцы объектов, подлежащих сносу, за неделю получат уведомления с предложением о добровольном демонтаже. Те, кто согласится демонтировать объекты своими силами, получит компенсацию в размере 55,5 тысячи рублей. Если владелец не может самостоятельно снести объект до указанного срока, он может обратиться за помощью к городским властям. Тогда он получит компенсацию в размере 51 тысячи рублей.

Прием заявлений и уведомлений от владельцев самостроя, которые будут готовы демонтировать объекты добровольно или попросить содействия в демонтаже у городских служб, начнется с 4 октября.

В новый список объектов самостроя вошли 43 объекта общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров. 15 объектов запланировано к сносу в САО в районе станции метро «Петровско-Разумовская». По шесть объектов снесут в ЦАО и СЗАО, пять — в СВАО, четыре — в ВАО, три — в ЮАО, два — ЮВАО и по одному — в ЮЗАО И ЗАО.

Первая волна сноса самостроя прошла в Москве 8 февраля, а позже, 4 июня, в СМИ попал список объектов, которые также должны пойти под снос. Ранее мэрия Москвы отказывалась компенсировать деньги за снесенные объекты, однако 16 августа было принято решение о выплате компенсации тем владельцам, которые добровольно согласятся снести торговые павильоны. Вторая волна сноса прошла в ночь с 28 на 29 августа, тогда снесли более 90 строений.